7 жовтня, 15:10 • 33242 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 42388 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
7 жовтня, 12:19 • 32160 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 35410 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
7 жовтня, 09:44 • 33388 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
7 жовтня, 07:13 • 58515 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
6 жовтня, 12:45 • 47644 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 74327 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 61563 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 58004 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Генштаб оновив карту бойових дій: понад половина з 200 боїв - на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 200 бойових зіткнень за минулу добу. Понад половина боїв відбулася на Покровському, Новопавлівському та Південно-Слобожанському напрямках.

Генштаб оновив карту бойових дій: понад половина з 200 боїв - на трьох напрямках

200 боїв сталося минулої доби на фронті, понад половина з них - на трьох напрямках: Покровському, Новопавлівському та Південно-Слобожанському, повідомили у ранковому зведенні 8 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, застосував одну ракету, скинув 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5012 обстрілів, зокрема 168 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6159 дронів-камікадзе. 

"Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки, одну станцію РЕБ, одну радіолокаційну станцію, три склади та ще одну іншу важливу ціль противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 10 керованих авіаційних бомб та здійснив 198 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку відбулося 29 боєзіткнень в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого, Довгенького та в бік Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного, Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Шандриголове, Новоселівка, Дерилове, Карпівка, Торське.

На Сіверському напрямку агресор атакував поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Серебрянки. Загалом минулої доби відбулося 11 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Сухецьке, Миролюбівка, Нове Шахове, Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Горіхове, Дачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Балагану.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 32 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Запоріжжя, Олександроград, Січневе, Новоселівка, Новогеоргіївка, Соснівка, Вороне, Калинівське, Новогригорівка, Воскресенка, Олексіївка, Степове, Піддубне, Березове, Новоіванівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень поблизу Полтавки та Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу Плавнів, Степового та в напрямку Степногірська й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Юлія Шрамко

