Минус 900 солдат и 349 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

За сутки 31 октября российские войска потеряли на войне с Украиной 900 солдат и 349 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1142730 (+900) человек ликвидировано

танков ‒ 11316 (+6)

боевых бронированных машин ‒ 23521 (+2)

артиллерийских систем ‒ 34137 (+9)

РСЗО ‒ 1534 (+1)

средства ПВО ‒ 1235 (+2)

самолетов ‒ 428 (0)

вертолетов ‒ 346 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 76704 (+349)

крылатые ракеты ‒ 3917 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66169 (+58)

специальная техника ‒ 3987 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что концентрация вражеских БпЛА растет, при этом килл-зона достигла 20 км.

