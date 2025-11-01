Минус 900 солдат и 349 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
Киев • УНН
За сутки 31 октября российские войска потеряли 900 солдат и 349 БПЛА, по данным Генштаба ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.25 составляют 1142730 личного состава.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1142730 (+900) человек ликвидировано
- танков ‒ 11316 (+6)
- боевых бронированных машин ‒ 23521 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 34137 (+9)
- РСЗО ‒ 1534 (+1)
- средства ПВО ‒ 1235 (+2)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 76704 (+349)
- крылатые ракеты ‒ 3917 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 66169 (+58)
- специальная техника ‒ 3987 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что концентрация вражеских БпЛА растет, при этом килл-зона достигла 20 км.
