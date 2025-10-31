$42.080.01
"Скажите своему начальнику, чтобы прекратил войну": в Украине отреагировали на заявления рф о переговорах в "стамбульском формате"

Киев • УНН

 • 554 просмотра

МИД Украины призвало донести до путина, чтобы он прекратил войну, реагируя на заявления рф о продолжении переговоров в "стамбульском формате". Украинская делегация ранее посещала Стамбул для переговоров, но российская сторона выдвигала ультиматумы.

В МИД Украины отреагировали на российские заявления о продолжении переговоров в "стамбульском формате" и призвали донести до диктатора владимира путина, чтобы тот прекратил войну, передает УНН.

В этом году украинская делегация неоднократно посещала Стамбул для прямых переговоров с российской делегацией. К сожалению, они увидели там группу людей низкого уровня, которые выдвигают те же старые ультиматумы и не имеют никаких полномочий принимать решения 

- заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

По его словам, причина проста - путин не стремится к миру, он ищет пути для продолжения войны.

Скажите своему начальнику, чтобы он прекратил войну. Когда он будет готов – мы сможем провести встречу лидеров и договориться о прекращении огня 

- резюмировал Тихий.

Напомним

Министр иностранных дел рф сергей лавров накануне заявил, что путин подтвердил свою готовность продолжать прямые переговоры с Украиной в "стамбульском формате".

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Турция
Украина