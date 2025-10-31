"Скажите своему начальнику, чтобы прекратил войну": в Украине отреагировали на заявления рф о переговорах в "стамбульском формате"
Киев • УНН
МИД Украины призвало донести до путина, чтобы он прекратил войну, реагируя на заявления рф о продолжении переговоров в "стамбульском формате". Украинская делегация ранее посещала Стамбул для переговоров, но российская сторона выдвигала ультиматумы.
В МИД Украины отреагировали на российские заявления о продолжении переговоров в "стамбульском формате" и призвали донести до диктатора владимира путина, чтобы тот прекратил войну, передает УНН.
В этом году украинская делегация неоднократно посещала Стамбул для прямых переговоров с российской делегацией. К сожалению, они увидели там группу людей низкого уровня, которые выдвигают те же старые ультиматумы и не имеют никаких полномочий принимать решения
По его словам, причина проста - путин не стремится к миру, он ищет пути для продолжения войны.
Скажите своему начальнику, чтобы он прекратил войну. Когда он будет готов – мы сможем провести встречу лидеров и договориться о прекращении огня
Напомним
Министр иностранных дел рф сергей лавров накануне заявил, что путин подтвердил свою готовность продолжать прямые переговоры с Украиной в "стамбульском формате".