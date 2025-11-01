На фронте произошло 157 боестолкновений: горячее всего на Покровском и Александровском направлениях – Генштаб

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 4704 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
06:00 • 11980 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 22023 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 38152 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 36445 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 34307 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 35619 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 30334 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 52734 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 21347 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
московская область погрузилась во тьму после атаки дроновVideo31 октября, 22:28 • 13110 просмотра
Журналист Bild Рёпке получил приглашение посетить Купянск и Покровск от российского “первого канала”: что он ответил31 октября, 23:33 • 22269 просмотра
российские спецслужбы применяют методы ИГИЛ в гибридной войне против Европы - ЦПД1 ноября, 01:07 • 12527 просмотра
Канада планирует передать Украине российский Ан-124, но есть нюанс - Bloomberg1 ноября, 01:41 • 10885 просмотра
россия легализует мобилизацию украинцев: в Мелитополе готовят "военные списки" - ЦНС03:18 • 10396 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
07:00 • 4704 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября06:00 • 11981 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 46628 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 52735 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 45563 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Виталий Ким
Джон Ратклифф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Вашингтон
Иран
Реклама
УНН Lite
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 46628 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 32056 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 40726 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 72806 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 76511 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Вашингтон Пост
«Калибр» (семейство ракет)
Х-47М2 "Кинжал"

На фронте произошло 157 боестолкновений: горячее всего на Покровском и Александровском направлениях – Генштаб

Киев • УНН

 • 220 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 157 боевых столкновений, враг нанес 60 авиаударов и применил 5404 дрона-камикадзе. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском и Александровском направлениях.

На фронте произошло 157 боестолкновений: горячее всего на Покровском и Александровском направлениях – Генштаб

Российские войска продолжают активные штурмы на востоке и юге Украины. За минувшие сутки зафиксировано более 150 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Вчера противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 132 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 4160 обстрелов, в том числе 108 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5404 дрона-камикадзе

- говорится в сообщении.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Покровское, Великомихайловка Днепропетровской области; Зализничное, Сладкое, Зеленый Гай, Ровнополье, Яблоковое Запорожской области; Никольское Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство и три других важных объекта противника.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 26 управляемых авиабомб, совершил 171 обстрел, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили пять атак в районе Волчанска и в направлениях Волчанских Хуторов, Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло 11 атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районе Петропавловки, Песчаного и в сторону Новоплатоновки, Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Торского, Карповки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман.

На Славянском направлении наши воины остановили 11 атак противника в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка и в направлении Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Новоукраинка и в сторону Гришино.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 18 атак в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка, Вишневое, Зеленый Гай, Сосновка, Вороне, Степное, Красногорское и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в районе Новониколаевки и в направлении Нового.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения — противник пытался продвинуться в районах Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Минус 900 солдат и 349 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки01.11.25, 07:21 • 2040 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Херсонская область
Северск
Торецк
Часов Яр
Украина