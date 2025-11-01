На фронте произошло 157 боестолкновений: горячее всего на Покровском и Александровском направлениях – Генштаб

Российские войска продолжают активные штурмы на востоке и юге Украины. За минувшие сутки зафиксировано более 150 боевых столкновений. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Вчера противник нанес 60 авиационных ударов, сбросил 132 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил 4160 обстрелов, в том числе 108 — из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5404 дрона-камикадзе - говорится в сообщении.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Покровское, Великомихайловка Днепропетровской области; Зализничное, Сладкое, Зеленый Гай, Ровнополье, Яблоковое Запорожской области; Никольское Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство и три других важных объекта противника.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Враг нанес 11 авиационных ударов, сбросил 26 управляемых авиабомб, совершил 171 обстрел, в том числе шесть — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили пять атак в районе Волчанска и в направлениях Волчанских Хуторов, Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении вчера произошло 11 атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районе Петропавловки, Песчаного и в сторону Новоплатоновки, Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 10 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Торского, Карповки, Дерилового и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Лиман.

На Славянском направлении наши воины остановили 11 атак противника в районах Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного, Северска и Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку оккупантов в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка и в направлении Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Зверово, Новоукраинка и в сторону Гришино.

На Александровском направлении противник в течение минувшего дня совершил 18 атак в районах населенных пунктов Вербовое, Павловка, Вишневое, Зеленый Гай, Сосновка, Вороне, Степное, Красногорское и в направлении населенных пунктов Орестополь, Рыбное, Алексеевка.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки в районе Новониколаевки и в направлении Нового.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения — противник пытался продвинуться в районах Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеских штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

