На фронті 312 боїв, Покровський та Костянтинівський напрямки найгарячіші: карта від Генштабу

$43.140.00
50.900.00
ukenru
8 лютого, 19:59 • 11888 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 26612 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 30014 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 30074 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 30401 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 24274 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 16516 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12851 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 25049 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 39583 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
2м/с
80%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Підтримка стійкості: Фінляндія виділяє 3 мільйони євро на допомогу жінкам в Україні8 лютого, 21:13 • 8716 перегляди
Вибори в Португалії: соціаліст Антоніу Жозе Сегуру здобув переконливу перемогу над ультраправою опозицією8 лютого, 21:35 • 4582 перегляди
У російському бєлгороді оголосили часткову евакуацію населення через колапс системи опалення8 лютого, 22:41 • 10155 перегляди
Нічна атака "шахедів" на Одесу: є загиблий та значні руйнування житлового сектора – ОВА8 лютого, 23:42 • 5684 перегляди
Катастрофа для кремля: В'єтнам відмовляється від російської зброї на користь озброєння НАТОPhoto9 лютого, 00:20 • 5316 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 35565 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 57045 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 75055 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 68872 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 68848 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Милорад Додик
Махмуд Аббас
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Велика Британія
Іран
Франція
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 27957 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 41843 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 43175 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 51632 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 54150 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale

На фронті 312 боїв, Покровський та Костянтинівський напрямки найгарячіші: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 312 бойових зіткнень за добу, з яких третина припала на Покровський та Костянтинівський напрямки. Ворог завдав 2 ракетних та 65 авіаційних ударів, використав 3960 дронів.

На фронті 312 боїв, Покровський та Костянтинівський напрямки найгарячіші: карта від Генштабу

312 боїв сталося на фронті минулої доби, найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках, на які припало 104 або третина боєзіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 9 лютого, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 312 бойових зіткнень

- повідомили в Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 11 ракет, 65 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3960 дронів-камікадзе та здійснив 2741 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці Дніпропетровської області; Зелена Діброва, Барвінівка, Ніженка, Любицьке, Воздвижівка, Копані Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та інженерну споруду противника.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник завдав трьох авіаударів застосувавши шість керованих авіабомб, здійснив 78 обстрілів, в тому числі п’ять - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог провів 22 атаки. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 15 спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки, поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Гришине, Новий Донбас.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня провів вісім атак, у районі Привілля та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів - у районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Добропілля та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили п’ять атак противника у районі Кам’янського, Щербаків та у бік Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Торецьк
Україна
Костянтинівка
Куп'янськ