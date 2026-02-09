На фронті 312 боїв, Покровський та Костянтинівський напрямки найгарячіші: карта від Генштабу

312 боїв сталося на фронті минулої доби, найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках, на які припало 104 або третина боєзіткнень, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 9 лютого, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 312 бойових зіткнень - повідомили в Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 11 ракет, 65 авіаційних ударів, скинув 148 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 3960 дронів-камікадзе та здійснив 2741 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Коломійці Дніпропетровської області; Зелена Діброва, Барвінівка, Ніженка, Любицьке, Воздвижівка, Копані Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та інженерну споруду противника.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник завдав трьох авіаударів застосувавши шість керованих авіабомб, здійснив 78 обстрілів, в тому числі п’ять - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Приліпка та у бік Фиголівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 ворожих атак. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку ворог провів 22 атаки. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Середнє, Зарічне та у бік Дружелюбівки, Ставків, Шийківки, Лиману.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 15 спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив одну атаку в районі Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки, поблизу населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Мирноград, Філія та у бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Гришине, Новий Донбас.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня провів вісім атак, у районі Привілля та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Іванівка, Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 атак окупантів - у районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Добропілля та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили п’ять атак противника у районі Кам’янського, Щербаків та у бік Лук’янівського.

На Придніпровському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.