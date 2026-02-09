На фронте 312 боев, Покровское и Константиновское направления самые горячие: карта от Генштаба
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 312 боевых столкновениях за сутки, из которых треть пришлась на Покровское и Константиновское направления. Враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, использовал 3960 дронов.
312 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, горячее всего было на Покровском и Константиновском направлениях, на которые пришлось 104 или треть боестолкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 9 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 312 боевых столкновений
По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применив 11 ракет, 65 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3960 дронов-камикадзе и совершил 2741 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области; Зеленая Диброва, Барвиновка, Ниженка, Любицкое, Воздвиженка, Копани Запорожской области.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и инженерное сооружение противника.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, противник нанес три авиаудара, применив шесть управляемых авиабомб, совершил 78 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипка и в сторону Фиголевки.
На Купянском направлении вчера произошло 14 вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новой Кругляковки, Новоплатоновки.
На Лиманском направлении враг провел 22 атаки. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков, Шийковки, Лимана.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 15 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки и в районе Дроновки.
На Краматорском направлении враг совершил одну атаку в районе Орехово-Васильевки.
На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки, вблизи населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Мирноград, Филиал и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Гришино, Новый Донбасс.
На Александровском направлении противник в течение прошлого дня провел восемь атак, в районе Приволья и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Александроград.
На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов - в районах Сладкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Доброполья и в сторону Железнодорожного, Еленоконстантиновки.
На Ореховском направлении наши защитники отбили пять атак противника в районе Каменского, Щербаков и в сторону Лукьяновского.
На Приднепровском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.