На фронте 312 боев, Покровское и Константиновское направления самые горячие: карта от Генштаба

8 февраля, 19:59 • 12144 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
8 февраля, 17:37 • 27211 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
8 февраля, 16:39 • 30555 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 30580 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 30798 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 24440 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 16621 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 12875 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 25070 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 39625 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
Выборы в Португалии: социалист Антониу Жозе Сегуру одержал убедительную победу над ультраправой оппозицией
Выборы в Таиланде: партия премьера Анутина одерживает победу на фоне призывов к стабильности
В российском Белгороде объявили частичную эвакуацию населения из-за коллапса системы отопления
Ночная атака "шахедов" на Одессу: есть погибший и значительные разрушения жилого сектора – ОВА
Катастрофа для кремля: Вьетнам отказывается от российского оружия в пользу вооружения НАТО
публикации
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 75469 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 69244 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
На фронте 312 боев, Покровское и Константиновское направления самые горячие: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 312 боевых столкновениях за сутки, из которых треть пришлась на Покровское и Константиновское направления. Враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, использовал 3960 дронов.

На фронте 312 боев, Покровское и Константиновское направления самые горячие: карта от Генштаба

312 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, горячее всего было на Покровском и Константиновском направлениях, на которые пришлось 104 или треть боестолкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 9 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 312 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применив 11 ракет, 65 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3960 дронов-камикадзе и совершил 2741 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области; Зеленая Диброва, Барвиновка, Ниженка, Любицкое, Воздвиженка, Копани Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и инженерное сооружение противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, противник нанес три авиаудара, применив шесть управляемых авиабомб, совершил 78 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипка и в сторону Фиголевки.

На Купянском направлении вчера произошло 14 вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новой Кругляковки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг провел 22 атаки. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков, Шийковки, Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 15 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки и в районе Дроновки.

На Краматорском направлении враг совершил одну атаку в районе Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки, вблизи населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Мирноград, Филиал и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Гришино, Новый Донбасс.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня провел восемь атак, в районе Приволья и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов - в районах Сладкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Доброполья и в сторону Железнодорожного, Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили пять атак противника в районе Каменского, Щербаков и в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Днепропетровская область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Гуляйполе
Торецк
Украина
Константиновка
Купянск