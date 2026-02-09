На фронте 312 боев, Покровское и Константиновское направления самые горячие: карта от Генштаба

312 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, горячее всего было на Покровском и Константиновском направлениях, на которые пришлось 104 или треть боестолкновений, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 9 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 312 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применив 11 ракет, 65 авиационных ударов, сбросил 148 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 3960 дронов-камикадзе и совершил 2741 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 104 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Коломийцы Днепропетровской области; Зеленая Диброва, Барвиновка, Ниженка, Любицкое, Воздвиженка, Копани Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и инженерное сооружение противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, противник нанес три авиаудара, применив шесть управляемых авиабомб, совершил 78 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Прилипка и в сторону Фиголевки.

На Купянском направлении вчера произошло 14 вражеских атак. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосинового, Новой Кругляковки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении враг провел 22 атаки. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Заречное и в сторону Дружелюбовки, Ставков, Шийковки, Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 15 попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки и в районе Дроновки.

На Краматорском направлении враг совершил одну атаку в районе Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки, вблизи населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Николайполья, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Мирноград, Филиал и в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Гришино, Новый Донбасс.

На Александровском направлении противник в течение прошлого дня провел восемь атак, в районе Приволья и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Ивановка, Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов - в районах Сладкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Доброполья и в сторону Железнодорожного, Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили пять атак противника в районе Каменского, Щербаков и в сторону Лукьяновского.

На Приднепровском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.