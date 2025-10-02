$41.220.08
Ексклюзив
13:54 • 5490 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
13:45 • 10613 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
13:08 • 4922 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
12:31 • 11555 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 20114 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 27412 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 29042 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26751 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 45826 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 20999 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
На Покровський та Новопавлівський напрямки припадає до половини боїв - Генштаб

Київ • УНН

 • 904 перегляди

З початку доби зафіксовано 102 боєзіткнення, майже половина з них припала на Покровський та Новопавлівський напрямки. Ворог активно штурмував позиції українських захисників, завдаючи авіаційних ударів та артилерійських обстрілів.

На Покровський та Новопавлівський напрямки припадає до половини боїв - Генштаб

Майже половина боїв сталася з початку поточної доби на Покровському та Новопавлівському напрямках, також ворог був активнішим на Торецькому напрямку, повідомили у зведенні на 16 годину 2 жовтня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 102 боєзіткнення

- повідомили у Генштабі.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації, як вказано, потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Прогрес Чернігівської області; Ходине, Бобилівка, Бояро-Лежачі Сумської області. Авіаційного удару зазнав населений пункт Хотінь.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дві атаки росіян, ще одне боєзіткнення триває. Противник від початку доби завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 86 артилерійських обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та в бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку агресор тричі здійснював штурмові дії в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу населених пунктів Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік населеного пункту Дробишеве. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Ямполя та Івано-Дар’ївки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому напрямку в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка наші воїни зупинили 11 наступальних дій ворога.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та в напрямку Покровська, Філії. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 27 атак.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував у районах населених пунктів Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове. Вісім боєзіткнень продовжуються дотепер.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення у районі населеного пункту Полтавка, два з них досі тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення - противник намагався просунутися поблизу населених пунктів П’ятихатки та Лобкове. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Малокатеринівка, Григорівка та Новоукраїнка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках фронту, як зазначається, ситуація суттєвих змін не зазнала.

армія рф втратила 980 військових та 12 артсистем за добу 1 жовтня02.10.25, 07:50 • 2662 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Державний кордон України
Вовчанськ
Покровськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Часів Яр
Україна
Краматорськ
Куп'янськ