Эксклюзив
13:54 • 4384 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 9296 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08 • 3950 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31 • 11104 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
09:13 • 19771 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 27305 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 28929 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 26703 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 45569 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 20984 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

На Покровское и Новопавловское направления приходится до половины боев - Генштаб

Киев • УНН

 • 816 просмотра

С начала суток зафиксировано 102 боестолкновения, почти половина из них пришлась на Покровское и Новопавловское направления. Враг активно штурмовал позиции украинских защитников, нанося авиационные удары и артиллерийские обстрелы.

Почти половина боев произошла с начала текущих суток на Покровском и Новопавловском направлениях, также враг был активнее на Торецком направлении, сообщили в сводке на 16 часов 2 октября в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 102 боестолкновения

- сообщили в Генштабе.

От артиллерийских обстрелов с территории российской федерации, как указано, пострадали приграничные населенные пункты, в частности Прогресс Черниговской области; Ходыно, Бобылевка, Бояро-Лежачи Сумской области. Авиационному удару подвергся населенный пункт Хотинь.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян, еще одно боестолкновение продолжается. Противник с начала суток нанес четыре авиационных удара, в общей сложности сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 86 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасильевка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении агрессор трижды осуществлял штурмовые действия в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Колодязи, Шандриголово, Торское и в сторону населенного пункта Дробышево. Два боестолкновения продолжаются.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Ямполя и Ивано-Дарьевки, еще два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили две попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Щербиновка, Иванополье, Александро-Калиново, Русин Яр и Полтавка наши воины остановили 11 наступательных действий врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Проминь, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Орехово, Новоукраинка и в направлении Покровска, Филии. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 27 атак.

Сегодня на Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасильевское, Январское, Березовое. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районе населенного пункта Полтавка, два из них до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Пятихатки и Лобковое. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Малокатериновка, Григоровка и Новоукраинка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На других направлениях фронта, как отмечается, ситуация существенных изменений не претерпела.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Волчанск
Покровск
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Гуляйполе
Северск
Торецк
Часов Яр
Украина
Краматорск
Купянск