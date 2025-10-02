армия РФ потеряла 980 военных и 12 артсистем за сутки 1 октября

$41.140.18
03:16 • 5778 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
23:57 • 11842 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 31701 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 39195 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 28580 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 47479 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 25698 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 23333 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54900 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41711 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
Следующее заседание Европейского совета будет "днем решений" - Кошта1 октября, 20:05 • 4296 просмотра
Ракетный удар РФ по Балаклее: число пострадавших возросло до десяти, среди них 4-летний ребенокPhoto1 октября, 20:32 • 10019 просмотра
Россия повредила железнодорожную инфраструктуру Сумской области: 4 поезда задерживаются1 октября, 20:55 • 2942 просмотра
ВСУ зачистили Новое Шахово и отбросили врага в Донецкой области, РФ продвинулась в Запорожской области - DeepStatePhoto1 октября, 21:27 • 8790 просмотра
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto02:33 • 2604 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto05:30 • 438 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 39193 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 31919 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 47479 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 32241 просмотра
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Антониу Кошта
Денис Шмыгаль
Украина
Киевская область
Дания
Польша
Харьковская область
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 39658 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 48736 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 32038 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 35077 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 44832 просмотра
армия РФ потеряла 980 военных и 12 артсистем за сутки 1 октября

Киев • УНН

 • 922 просмотра

За сутки 1 октября армия РФ потеряла 980 военных, 12 артиллерийских систем и 2 боевые бронированные машины. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.25 достигли более 1 112 460 человек.

армия РФ потеряла 980 военных и 12 артсистем за сутки 1 октября

В течение суток 1 октября армия РФ потеряла еще по меньшей мере 980 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 12 артиллерийских систем и 2 боевые бронированные машины страны-агрессора. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Подробности

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.25 ориентировочно составили: 

  • личного состава – около 1112460 (+980) человек;
    • танков – 11224 (+1) ед;
      • боевых бронированных машин – 23296 (+2) ед;
        • артиллерийских систем – 33336 (+12) ед;
          • РСЗО – 1507 (+2) ед;
            • средства ПВО – 1224 (+0) ед;
              • самолетов – 427 (+0) ед;
                • вертолетов – 346 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 65823 (+271);
                    • крылатые ракеты – 3790 (+0);
                      • корабли / катера – 28 (+0);
                        • подводные лодки – 1 (+0);
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 63303 (+29);
                            • специальная техника – 3979 (+0).

                              В Генштабе добавили, что данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала суток 1 октября на фронте зафиксировано 125 боевых столкновений, враг совершил более 1800 атак дронами-камикадзе. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях, где ВСУ отбили десятки штурмов.

                              Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский02.10.25, 01:57 • 11848 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Вооруженные силы Украины