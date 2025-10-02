армия РФ потеряла 980 военных и 12 артсистем за сутки 1 октября
Киев • УНН
За сутки 1 октября армия РФ потеряла 980 военных, 12 артиллерийских систем и 2 боевые бронированные машины. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.25 достигли более 1 112 460 человек.
В течение суток 1 октября армия РФ потеряла еще по меньшей мере 980 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 12 артиллерийских систем и 2 боевые бронированные машины страны-агрессора. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Подробности
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.10.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1112460 (+980) человек;
- танков – 11224 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23296 (+2) ед;
- артиллерийских систем – 33336 (+12) ед;
- РСЗО – 1507 (+2) ед;
- средства ПВО – 1224 (+0) ед;
- самолетов – 427 (+0) ед;
- вертолетов – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 65823 (+271);
- крылатые ракеты – 3790 (+0);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63303 (+29);
- специальная техника – 3979 (+0).
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним
С начала суток 1 октября на фронте зафиксировано 125 боевых столкновений, враг совершил более 1800 атак дронами-камикадзе. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях, где ВСУ отбили десятки штурмов.
