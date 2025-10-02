армія рф втратила 980 військових та 12 артсистем за добу 1 жовтня
Київ • УНН
За добу 1 жовтня армія РФ втратила 980 військових, 12 артилерійських систем та 2 бойові броньовані машини. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.25 сягнули понад 1 112 460 осіб.
Протягом доби 1 жовтня армія ha втратила ще щонайменше 980 військових. Також українські захисники знищили 12 артилерійських систем і 2 бойові броньовані машини країни-агресора. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1112460 (+980) осіб;
- танків – 11224 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23296 (+2) од;
- артилерійських систем – 33336 (+12) од;
- РСЗВ – 1507 (+2) од;
- засоби ППО – 1224 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65823 (+271);
- крилаті ракети – 3790 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63303 (+29);
- спеціальна техніка – 3979 (+0).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
Нагадаємо
Від початку доби 1 жовтня на фронті зафіксовано 125 бойових зіткнень, ворог здійснив понад 1800 атак дронами-камікадзе. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках, де ЗСУ відбили десятки штурмів.
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - Сирський02.10.25, 01:57 • 12705 переглядiв