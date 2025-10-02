армія рф втратила 980 військових та 12 артсистем за добу 1 жовтня

$41.140.18
03:16 • 6608 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 12700 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 32221 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 40062 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 28974 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 48025 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 25828 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 23362 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54927 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41726 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
Наступне засідання Європейської ради буде “днем рішень” - Кошта1 жовтня, 20:05 • 5264 перегляди
Ракетний удар рф по Балаклії: кількість постраждалих зросла до десяти, серед них 4-річна дитинаPhoto1 жовтня, 20:32 • 10546 перегляди
росія пошкодила залізничну інфраструктуру Сумщини: 4 потяги затримуються1 жовтня, 20:55 • 3978 перегляди
ЗСУ зачистили Нове Шахове та відкинули ворога на Донеччині, рф просунулася у Запорізькій області - DeepState Photo1 жовтня, 21:27 • 9890 перегляди
На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.Photo02:33 • 3600 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo05:30 • 1588 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 40065 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 32354 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 48025 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача1 жовтня, 11:02 • 32607 перегляди
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Антоніу Кошта
Денис Шмигаль
Україна
Київська область
Данія
Польща
Харківська область
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 39936 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 48989 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 32259 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 35287 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 45035 перегляди
The Guardian
Facebook
Forbes
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury

армія рф втратила 980 військових та 12 артсистем за добу 1 жовтня

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

За добу 1 жовтня армія РФ втратила 980 військових, 12 артилерійських систем та 2 бойові броньовані машини. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.25 сягнули понад 1 112 460 осіб.

армія рф втратила 980 військових та 12 артсистем за добу 1 жовтня

Протягом доби 1 жовтня армія ha втратила ще щонайменше 980 військових. Також українські захисники знищили 12 артилерійських систем і 2 бойові броньовані машини країни-агресора. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1112460 (+980) осіб;
    • танків – 11224 (+1) од;
      • бойових броньованих машин – 23296 (+2) од;
        • артилерійських систем – 33336 (+12) од;
          • РСЗВ – 1507 (+2) од;
            • засоби ППО – 1224 (+0) од;
              • літаків – 427 (+0) од;
                • гелікоптерів – 346 (+0);
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65823 (+271);
                    • крилаті ракети – 3790 (+0);
                      • кораблі / катери – 28 (+0);
                        • підводні човни – 1 (+0);
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 63303 (+29);
                            • спеціальна техніка – 3979 (+0).

                              В Генштабі додали, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Від початку доби 1 жовтня на фронті зафіксовано 125 бойових зіткнень, ворог здійснив понад 1800 атак дронами-камікадзе. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках, де ЗСУ відбили десятки штурмів.

                              Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - Сирський02.10.25, 01:57 • 12705 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Збройні сили України