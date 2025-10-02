На фронті за добу відбулося 125 боєзіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

$41.140.18
48.300.14
ukenru
17:49 • 14621 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21 • 19751 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 29325 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 22974 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 39845 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 24245 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 22280 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54587 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41451 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32440 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
91%
756мм
Популярнi новини
Угорщина продовжить надзвичайний стан до 2026 року, надаючи Орбану широкі повноваження1 жовтня, 15:07 • 2990 перегляди
Два "Шахеди" прямують до польського кордону – моніторингові ТГ-канали1 жовтня, 15:55 • 7694 перегляди
Понад 600 будинків підтоплено в Одесі через негоду: який район постраждав найбільшеVideo1 жовтня, 16:21 • 2944 перегляди
"Угорщина має намір вийти з усіх організацій, до яких входить Україна?" - Сибіга відповів Орбану1 жовтня, 16:40 • 3738 перегляди
У Дніпрі та області перебої зі світлом: місцеві пабліки повідомляють про "дивний спалах" у небі1 жовтня, 16:57 • 3238 перегляди
Публікації
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 29326 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 27557 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 39846 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача1 жовтня, 11:02 • 28953 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto1 жовтня, 10:37 • 33179 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Метте Фредеріксен
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Київська область
Донецька область
Європа
Польща
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 37056 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 46348 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 29980 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 33154 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 42986 перегляди
Актуальне
Forbes
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
E-6 Mercury

На фронті за добу відбулося 125 боєзіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

Київ • УНН

 • 426 перегляди

Від початку доби 1 жовтня на фронті зафіксовано 125 бойових зіткнень, ворог здійснив понад 1800 атак дронами-камікадзе. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках, де ЗСУ відбили десятки штурмів.

На фронті за добу відбулося 125 боєзіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

Від початку доби 1 жовтня на фронті відбулось 125 боєзіткнень. Ворог завдав ракетних, авіаційних і артилерійських ударів, здійснив понад 1800 атак дронами-камікадзе. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках, де ЗСУ відбили десятки штурмів і завдали противнику значних втрат. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил Україні від 01.10.2025 року. 

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 01.10.2025 року, на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети та 50 авіаційних ударів, застосувавши 102 керовані авіабомби. Зафіксовано 1839 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3171 артилерійський обстріл

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 36 керованих авіабомб, а також здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили чотири атаки в районах Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Куп’янська та Голубівки. 

На Лиманському напрямку ворог здійснив 11 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголове, Торське, Зарічне, Ямпіль та в напрямку Нового Миру, Дробишевого.

На Сіверському напрямку наші воїни відбили чотири атаки ворога в районах населених пунктів Григорівка, Ямпіль та Переїзне.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед в напрямках населених пунктів Бондарне, Міньківка та Оріхово-Василівка.

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки. 

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Білицьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Новомиколаївка та Філія. 

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 120 окупантів, з них 72 – безповоротно. Знищено дві одиниці автомобільної, одиницю спеціальної техніки, 14 безпілотних літальних апаратів та три укриття особового складу. Крім того, пошкоджено дві бойові броньовані машини, одну реактивну систему залпового вогню, одиницю автомобільної техніки та сім укриттів для особового складу противника

- йдеться у звіті.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 14 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка, Воскресенка, Калинівське та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення у районі населеного пункту Полтавка. Авіаудару зазнали райони населених пунктів Гірке та Залізничне.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про оточення частини ворожих підрозділів та звільнення 175 кв. км території. Загальні втрати окупантів становлять 3185 осіб та 969 одиниць озброєння.

ЗСУ зачистили Нове Шахове та відкинули ворога на Донеччині, рф просунулася у Запорізькій області - DeepState 01.10.25, 23:27 • 612 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Олександр Сирський