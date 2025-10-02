$41.140.18
На фронте за сутки произошло 125 боестолкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

Киев • УНН

 • 324 просмотра

С начала суток 1 октября на фронте зафиксировано 125 боевых столкновений, враг совершил более 1800 атак дронами-камикадзе. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях, где ВСУ отбили десятки штурмов.

На фронте за сутки произошло 125 боестолкновений: Генштаб назвал самые горячие направления фронта

С начала суток 1 октября на фронте произошло 125 боестолкновений. Враг нанес ракетные, авиационные и артиллерийские удары, совершил более 1800 атак дронами-камикадзе. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях, где ВСУ отбили десятки штурмов и нанесли противнику значительные потери. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 01.10.2025 года.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 01.10.2025 года, на фронте произошло 125 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар, применив четыре ракеты и 50 авиационных ударов, применив 102 управляемые авиабомбы. Зафиксировано 1839 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3171 артиллерийский обстрел

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили четыре штурмовых действия оккупантов, еще два боестолкновения продолжаются. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросив 36 управляемых авиабомб, а также совершил 138 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили четыре атаки в районах Волчанска, Нововасильевки и Каменки.

На Купянском направлении противник трижды пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Купянска и Голубовки.

На Лиманском направлении враг совершил 11 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи, Мирное, Шандриголово, Торское, Заречное, Ямполь и в направлении Нового Мира, Дробышево.

На Северском направлении наши воины отбили четыре атаки врага в районах населенных пунктов Григоровка, Ямполь и Переездное.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед в направлениях населенных пунктов Бондарное, Миньковка и Орехово-Васильевка.

Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Щербиновки, Плещеевки, Торецка, Русиного Яра и Полтавки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 32 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Белицкое, Красный Лиман, Новоекономическое, Покровск, Зверово, Котлино, Новоукраинка, Новониколаевка и Филиа.

По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 120 оккупантов, из них 72 – безвозвратно. Уничтожены две единицы автомобильной, одна единица специальной техники, 14 беспилотных летательных аппаратов и три укрытия личного состава. Кроме того, повреждены две боевые бронированные машины, одна реактивная система залпового огня, одна единица автомобильной техники и семь укрытий для личного состава противника

- говорится в отчете.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 14 атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Вороне, Сосновка, Новониколаевка, Воскресенка, Калиновское и Новогригоровка.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Полтавка. Авиаудару подверглись районы населенных пунктов Горькое и Зализничное.

На Ореховском направлении наши воины отбили одну атаку врага в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об окружении части вражеских подразделений и освобождении 175 кв. км территории. Общие потери оккупантов составляют 3185 человек и 969 единиц вооружения.

Вита Зеленецкая

