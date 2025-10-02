ВСУ зачистили Новое Шахово и отбросили врага в Донецкой области, РФ продвинулась в Запорожской области - DeepState
Киев • УНН
Силы обороны Украины освободили Новое Шахово и оттеснили врага возле Никаноровки и Золотого Колодца в Донецкой области. Армия РФ продвинулась вблизи Новоивановки и Полтавки в Запорожской области.
В среду, 1 октября, Силы обороны Украины зачистили Новое Шахово и отбросили врага вблизи Никаноровки и Золотого Колодца в Донецкой области. Армия РФ имеет продвижение в Запорожской области. Об этом информирует аналитический проект DeepState, передает УНН.
По данным аналитиков проекта, украинские военные освободили Новое Шахово в Донецкой области и оттеснили врага возле Никаноровки и Золотого Колодца. В то же время противник продвинулся вблизи Новоивановки и Полтавки в Запорожской области.
"Карта обновлена. Силы Обороны Украины зачистили Новое Шахово (Донецкая обл.) и отбросили противника вблизи Никаноровки (Донецкая обл.) и Золотого Колодца (Донецкая обл.). Враг продвинулся вблизи Новоивановки (Запорожская обл.) и в Полтавке (Запорожская обл.)", - говорится в сообщении DeepState.
Несмотря на атаки России, Украина держит фронт. На отдельных направлениях украинские военные контратакуют. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время брифинга в Польше.
