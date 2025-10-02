$41.140.18
17:49 • 14061 перегляди
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
17:21 • 18403 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 28112 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 22227 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 38860 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 24059 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 22156 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 54552 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 41418 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 32357 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
ЗСУ зачистили Нове Шахове та відкинули ворога на Донеччині, рф просунулася у Запорізькій області - DeepState

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Сили оборони України звільнили Нове Шахове та відтіснили ворога біля Никанорівки й Золотого Колодязя на Донеччині. Армія РФ просунулася поблизу Новоіванівки та Полтавки в Запорізькій області.

ЗСУ зачистили Нове Шахове та відкинули ворога на Донеччині, рф просунулася у Запорізькій області - DeepState

У середу, 1 жовтня Сили оборони України України зачистили Нове Шахове та відкинули ворога поблизу Никанорівки та Золотого Колодязя на Донеччині. Армія рф має просування у Запорізькій області. Про це інформує аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.

Деталі

За даними аналітиків проєкту, українські військові звільнили Нове Шахове на Донеччині та відтіснили ворога біля Никанорівки й Золотого Колодязя. Водночас противник просунувся поблизу Новоіванівки та Полтавки в Запорізькій області.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України зачистили Нове Шахове (Донецька обл.) та відкинули противника поблизу Никанорівки (Донецька обл.) та Золотого Колодязя (Донецька обл.). Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (Запорізька обл.) та у Полтавці (Запорізька обл.)", - йдеться у повідомленні DeepState.

Нагадаємо

Попри атаки росії Україна тримає фронт. На окремих напрямках українські військові контратакують. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час брифінгу у Польщі.

"путін в глибині душі усвідомлює, що не може виграти. Це невиграшний бій для нього" — Кіт Келлог30.09.25, 22:56 • 13601 перегляд

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Донецька область
Андрій Сибіга
Запорізька область
Україна
Польща