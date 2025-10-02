ЗСУ зачистили Нове Шахове та відкинули ворога на Донеччині, рф просунулася у Запорізькій області - DeepState
Київ • УНН
Сили оборони України звільнили Нове Шахове та відтіснили ворога біля Никанорівки й Золотого Колодязя на Донеччині. Армія РФ просунулася поблизу Новоіванівки та Полтавки в Запорізькій області.
У середу, 1 жовтня Сили оборони України України зачистили Нове Шахове та відкинули ворога поблизу Никанорівки та Золотого Колодязя на Донеччині. Армія рф має просування у Запорізькій області. Про це інформує аналітичний проєкт DeepState, передає УНН.
Деталі
За даними аналітиків проєкту, українські військові звільнили Нове Шахове на Донеччині та відтіснили ворога біля Никанорівки й Золотого Колодязя. Водночас противник просунувся поблизу Новоіванівки та Полтавки в Запорізькій області.
"Мапу оновлено. Сили Оборони України зачистили Нове Шахове (Донецька обл.) та відкинули противника поблизу Никанорівки (Донецька обл.) та Золотого Колодязя (Донецька обл.). Ворог просунувся поблизу Новоіванівки (Запорізька обл.) та у Полтавці (Запорізька обл.)", - йдеться у повідомленні DeepState.
Нагадаємо
Попри атаки росії Україна тримає фронт. На окремих напрямках українські військові контратакують. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час брифінгу у Польщі.
