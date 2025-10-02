Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - Сирський
Київ • УНН
Українські захисники продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку, просунувшись на 1400 метрів за добу. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав воїнів на цьому напрямку.
Деталі
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що відвідав українських воїнів на Добропільському напрямку, де триває контрнаступальна операція.
Разом із командирами частин він оцінив виконання поставлених завдань, уточнив їх з урахуванням поточної обстановки та підкреслив важливість збереження життів українських захисників. За словами Сирського, Сили оборони України розсікли так званий "Добропільський виступ" противника.
Наші сили оборони розсікли так званий "Добропільський виступ" противника і роблять усе, щоб завдати російським окупантам максимальних втрат
Він зазначив, що за минулу добу ЗСУ відновили контроль над 2,2 квадратними кілометрами території. Також українські воїни провели ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 квадратних кілометрів у Покровському районі.
Наші штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м. У ході бойових дій тут ліквідовані 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб
За час українського контрнаступу в Покровському районі вдалося звільнити 177,8 квадратних кілометра території. Ще 198,9 квадратних кілометра було зачищено від диверсантів.
Росіяни втратили 3320 осіб, серед яких безповоротно - 1864.
"Загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки, з них: танків – 14, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 202, РСЗВ – 5, автотехніки – 453, мотоциклів і квадроциклів – 61, спеціальної техніки – 1, БПЛА – 197", - додав головком.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про оточення частини ворожих підрозділів та звільнення 175 кв. км території. Загальні втрати окупантів становлять 3185 осіб та 969 одиниць озброєння.
