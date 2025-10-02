$41.140.18
1 жовтня, 17:49
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через ворожий обстріл - Міненерго
1 жовтня, 17:21
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - Сирський

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

Українські захисники продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку, просунувшись на 1400 метрів за добу. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав воїнів на цьому напрямку.

Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - Сирський

Українські захисники продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку. За минулу добу вони просунулися на відстань до 1400 метрів. Про це інформує УНН з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у соцмережі Facebook.  

Деталі

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що відвідав українських воїнів на Добропільському напрямку, де триває контрнаступальна операція.

Разом із командирами частин він оцінив виконання поставлених завдань, уточнив їх з урахуванням поточної обстановки та підкреслив важливість збереження життів українських захисників. За словами Сирського, Сили оборони України розсікли так званий "Добропільський виступ" противника.

Наші сили оборони розсікли так званий "Добропільський виступ" противника і роблять усе, щоб завдати російським окупантам максимальних втрат

- зауважив Сирський.

Він зазначив, що за минулу добу ЗСУ відновили контроль над 2,2 квадратними кілометрами території. Також українські воїни провели ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 квадратних кілометрів у Покровському районі.

Наші штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м. У ході бойових дій тут ліквідовані 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб

- йдеться у дописі.

За час українського контрнаступу в Покровському районі вдалося звільнити 177,8 квадратних кілометра території. Ще 198,9 квадратних кілометра було зачищено від диверсантів.

Росіяни втратили 3320 осіб, серед яких безповоротно - 1864.

"Загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки, з них: танків – 14, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 202, РСЗВ – 5, автотехніки – 453, мотоциклів і квадроциклів – 61, спеціальної техніки – 1, БПЛА – 197", - додав головком.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про оточення частини ворожих підрозділів та звільнення 175 кв. км території. Загальні втрати окупантів становлять 3185 осіб та 969 одиниць озброєння.  

Віта Зеленецька

