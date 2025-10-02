Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский
Киев • УНН
Украинские защитники продолжают контрнаступление на Добропольском направлении, продвинувшись на 1400 метров за сутки. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинов на этом направлении.
Об этом информирует УНН со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в соцсети Facebook.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил, что посетил украинских воинов на Добропольском направлении, где продолжается контрнаступательная операция.
Вместе с командирами частей он оценил выполнение поставленных задач, уточнил их с учетом текущей обстановки и подчеркнул важность сохранения жизней украинских защитников. По словам Сырского, Силы обороны Украины рассекли так называемый "Добропольский выступ" противника.
Наши силы обороны рассекли так называемый "Добропольский выступ" противника и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери
Он отметил, что за прошедшие сутки ВСУ восстановили контроль над 2,2 квадратными километрами территории. Также украинские воины провели ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 квадратных километров в Покровском районе.
Наши штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боевых действий здесь ликвидированы 52 оккупанта, а общие потери противника за сутки составили 80 человек
За время украинского контрнаступления в Покровском районе удалось освободить 177,8 квадратных километра территории. Еще 198,9 квадратных километра было зачищено от диверсантов.
Россияне потеряли 3320 человек, среди которых безвозвратно - 1864.
"Захватчики потеряли 971 единицу вооружений и военной техники, из них: танков – 14, боевых бронированных машин – 38, артсистем – 202, РСЗО – 5, автотехники – 453, мотоциклов и квадроциклов – 61, специальной техники – 1, БПЛА – 197", - добавил главком.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об окружении части вражеских подразделений и освобождении 175 кв. км территории. Общие потери оккупантов составляют 3185 человек и 969 единиц вооружения.
