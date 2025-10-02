Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский

$41.140.18
48.300.14
ukenru
1 октября, 17:49 • 15233 просмотра
Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела - Минэнерго
1 октября, 17:21 • 21189 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 30622 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 23824 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 40851 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 24418 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 22381 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 54619 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 41485 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 32504 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
96%
755мм
Популярные новости
Венгрия продлит чрезвычайное положение до 2026 года, предоставив Орбану широкие полномочия1 октября, 15:07 • 4056 просмотра
Два "Шахеда" направляются к польской границе – мониторинговые ТГ-каналы1 октября, 15:55 • 8806 просмотра
Более 600 домов подтоплено в Одессе из-за непогоды: какой район пострадал больше всегоVideo1 октября, 16:21 • 3730 просмотра
"Венгрия намерена выйти из всех организаций, в которые входит Украина?" - Сибига ответил Орбану1 октября, 16:40 • 4546 просмотра
В Днепре и области перебои со светом: местные паблики сообщают о "странной вспышке" в небе1 октября, 16:57 • 4070 просмотра
публикации
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 30621 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 28015 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 40851 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя1 октября, 11:02 • 29280 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto1 октября, 10:37 • 33478 просмотра
Актуальные люди
Метте Фредериксен
Антониу Кошта
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Киевская область
Дания
Донецкая область
Европа
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 37283 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 46569 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 30174 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 33346 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 43172 просмотра
Актуальное
Facebook
Forbes
9К720 Искандер
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Украинские защитники продолжают контрнаступление на Добропольском направлении, продвинувшись на 1400 метров за сутки. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинов на этом направлении.

Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский

Украинские защитники продолжают контрнаступление на Добропольском направлении. За прошедшие сутки они продвинулись на расстояние до 1400 метров. Об этом информирует УНН со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в соцсети Facebook.  

Подробности

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил, что посетил украинских воинов на Добропольском направлении, где продолжается контрнаступательная операция.

Вместе с командирами частей он оценил выполнение поставленных задач, уточнил их с учетом текущей обстановки и подчеркнул важность сохранения жизней украинских защитников. По словам Сырского, Силы обороны Украины рассекли так называемый "Добропольский выступ" противника.

Наши силы обороны рассекли так называемый "Добропольский выступ" противника и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери

- отметил Сырский.

Он отметил, что за прошедшие сутки ВСУ восстановили контроль над 2,2 квадратными километрами территории. Также украинские воины провели ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 квадратных километров в Покровском районе.

Наши штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боевых действий здесь ликвидированы 52 оккупанта, а общие потери противника за сутки составили 80 человек

- говорится в сообщении.

За время украинского контрнаступления в Покровском районе удалось освободить 177,8 квадратных километра территории. Еще 198,9 квадратных километра было зачищено от диверсантов.

Россияне потеряли 3320 человек, среди которых безвозвратно - 1864.

"Захватчики потеряли 971 единицу вооружений и военной техники, из них: танков – 14, боевых бронированных машин – 38, артсистем – 202, РСЗО – 5, автотехники – 453, мотоциклов и квадроциклов – 61, специальной техники – 1, БПЛА – 197", - добавил главком.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об окружении части вражеских подразделений и освобождении 175 кв. км территории. Общие потери оккупантов составляют 3185 человек и 969 единиц вооружения.  

ВСУ зачистили Новое Шахово и отбросили врага в Донецкой области, РФ продвинулась в Запорожской области - DeepState01.10.25, 23:27 • 1348 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Facebook