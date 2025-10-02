Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский

Украинские защитники продолжают контрнаступление на Добропольском направлении. За прошедшие сутки они продвинулись на расстояние до 1400 метров. Об этом информирует УНН со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в соцсети Facebook.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский сообщил, что посетил украинских воинов на Добропольском направлении, где продолжается контрнаступательная операция.

Вместе с командирами частей он оценил выполнение поставленных задач, уточнил их с учетом текущей обстановки и подчеркнул важность сохранения жизней украинских защитников. По словам Сырского, Силы обороны Украины рассекли так называемый "Добропольский выступ" противника.

Наши силы обороны рассекли так называемый "Добропольский выступ" противника и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери

Он отметил, что за прошедшие сутки ВСУ восстановили контроль над 2,2 квадратными километрами территории. Также украинские воины провели ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 квадратных километров в Покровском районе.

Наши штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боевых действий здесь ликвидированы 52 оккупанта, а общие потери противника за сутки составили 80 человек