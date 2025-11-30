Кількість бойових зіткнень уздовж лінії фронту 30 листопада зросла до 85 - Генштаб

$42.190.00
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
10:20 • 11863 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 15682 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 25625 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 35830 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 29182 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 26303 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 23293 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17825 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16965 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
Популярнi новини
Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW30 листопада, 05:15 • 11069 перегляди
У Туреччині не можуть відбуксирувати підірваний танкер KAIROS: зафіксовано масштабний розлив нафтопродуктівPhoto30 листопада, 08:42 • 5164 перегляди
The Washington Post: адміністрація Трампа наступного тижня посилить тиск на Зеленського для досягнення угоди щодо війни09:03 • 6276 перегляди
Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви09:40 • 10821 перегляди
ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухиVideo10:31 • 7954 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 28879 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 76427 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 60310 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 68519 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 66936 перегляди
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 28878 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 40241 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 57413 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 76868 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 108412 перегляди
Кількість бойових зіткнень уздовж лінії фронту 30 листопада зросла до 85 - Генштаб

Київ • УНН

 • 134 перегляди

З початку доби 30 листопада уздовж усієї лінії фронту зафіксовано 85 бойових зіткнень. Ворог здійснив п'ять авіаційних ударів та 92 обстріли на Північно-Слобожанському і курському напрямках.

Кількість бойових зіткнень уздовж лінії фронту 30 листопада зросла до 85 - Генштаб

Кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту з початку доби 30 листопада становить 85. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

На Північно-Слобожанському і курському напрямках з початку доби ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 16 керованих авіабомб, а також здійснив 92 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Корового Яру. Наразі п’ять бойових зіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили п’ять із шести ворожих спроб просунутись уперед у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ. Один бій триває.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Сили оборони успішно відбили 11 ворожих атак.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 44 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Новопавлівка. Дотепер триває чотири бойових зіткнення.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали 11 атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Злагода. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в напрямку Варварівки. Авіаудару ворога зазнало Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував в напрямку Антонівського мосту, отримав відсіч.

ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрони30.11.25, 09:27 • 15688 переглядiв

