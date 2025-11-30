Кількість бойових зіткнень уздовж лінії фронту 30 листопада зросла до 85 - Генштаб
Київ • УНН
З початку доби 30 листопада уздовж усієї лінії фронту зафіксовано 85 бойових зіткнень. Ворог здійснив п'ять авіаційних ударів та 92 обстріли на Північно-Слобожанському і курському напрямках.
Кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту з початку доби 30 листопада становить 85. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Деталі
На Північно-Слобожанському і курському напрямках з початку доби ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 16 керованих авіабомб, а також здійснив 92 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Лиманському напрямку сьогодні агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Корового Яру. Наразі п’ять бойових зіткнень тривають.
На Слов’янському напрямку наші захисники відбили п’ять із шести ворожих спроб просунутись уперед у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ. Один бій триває.
На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Сили оборони успішно відбили 11 ворожих атак.
На Покровському напрямку сьогодні ворог 44 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Новопавлівка. Дотепер триває чотири бойових зіткнення.
На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали 11 атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Злагода. Наразі тривають три боєзіткнення.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в напрямку Варварівки. Авіаудару ворога зазнало Гуляйполе.
На Оріхівському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.
На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував в напрямку Антонівського мосту, отримав відсіч.
