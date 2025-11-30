Количество боевых столкновений вдоль линии фронта 30 ноября возросло до 85 - Генштаб
Киев • УНН
С начала суток 30 ноября вдоль всей линии фронта зафиксировано 85 боевых столкновений. Враг совершил пять авиационных ударов и 92 обстрела на Северо-Слобожанском и курском направлениях.
Количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта с начала суток 30 ноября составляет 85. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
На Северо-Слобожанском и курском направлениях с начала суток враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 16 управляемых авиабомб, а также совершил 92 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Волчанска.
На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Лиманском направлении сегодня агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Корового Яра. Сейчас пять боевых столкновений продолжаются.
На Славянском направлении наши защитники отбили пять из шести вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск. Один бой продолжается.
На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Константиновки, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Софиевки. Силы обороны успешно отбили 11 вражеских атак.
На Покровском направлении сегодня враг 44 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Покровск, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Белицкое, Сергеевка, Новопавловка. До сих пор продолжается четыре боевых столкновения.
На Александровском направлении наши защитники отбивали 11 атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Сосновка, Степное, Вишневое, Рыбное, Привольное, Злагода. Сейчас продолжаются три боестолкновения.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в направлении Варваровки. Авиаудару врага подверглось Гуляйполе.
На Ореховском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.
На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в направлении Антоновского моста, получил отпор.
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дрона30.11.25, 09:27 • 15920 просмотров