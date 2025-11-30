$42.190.00
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
10:20 • 12196 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 15919 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 25850 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 36040 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 29292 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 26361 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 23321 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17841 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16982 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Количество боевых столкновений вдоль линии фронта 30 ноября возросло до 85 - Генштаб

Киев • УНН

 • 406 просмотра

С начала суток 30 ноября вдоль всей линии фронта зафиксировано 85 боевых столкновений. Враг совершил пять авиационных ударов и 92 обстрела на Северо-Слобожанском и курском направлениях.

Количество боевых столкновений вдоль линии фронта 30 ноября возросло до 85 - Генштаб

Количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта с начала суток 30 ноября составляет 85. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

На Северо-Слобожанском и курском направлениях с начала суток враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 16 управляемых авиабомб, а также совершил 92 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Волчанска.

На Купянском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении сегодня агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новоегоровка, Торское, Новоселовка, Заречное и в сторону Чернещины и Корового Яра. Сейчас пять боевых столкновений продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отбили пять из шести вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дроновка, Серебрянка и Северск. Один бой продолжается.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Константиновки, Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и в сторону Софиевки. Силы обороны успешно отбили 11 вражеских атак.

На Покровском направлении сегодня враг 44 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Покровск, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новое Шахово, Белицкое, Сергеевка, Новопавловка. До сих пор продолжается четыре боевых столкновения.

На Александровском направлении наши защитники отбивали 11 атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Сосновка, Степное, Вишневое, Рыбное, Привольное, Злагода. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в направлении Варваровки. Авиаудару врага подверглось Гуляйполе.

На Ореховском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в направлении Антоновского моста, получил отпор.

