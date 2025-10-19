$41.640.00
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - Зеленський
Ексклюзив
08:44 • 14741 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 32227 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 46782 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 44128 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 45018 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизника
18 жовтня, 00:34 • 52512 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 71676 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 48326 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49956 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Актуальне
Соціальна мережа
Шахед-136
The Washington Post
Золото
Гриби

76 боїв за день: ЗСУ стримують масовані штурми на Донеччині та Харківщині – зведення Генштабу

Київ • УНН

 • 212 перегляди

Українські війська стримують масовані штурми на Донеччині та Харківщині, відбивши 76 бойових зіткнень за добу станом на 16:00 19 жовтня 2025 року. Російські війська активно застосовують авіацію та артилерію, намагаючись прорвати українську оборону.

76 боїв за день: ЗСУ стримують масовані штурми на Донеччині та Харківщині – зведення Генштабу

Українські війська продовжують утримувати оборону на всіх напрямках фронту, попри інтенсивні атаки російських окупантів. Станом на 16:00 19 жовтня 2025 року, за даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень, пише УНН.

Деталі

Російські війська активно застосовують авіацію, артилерію та реактивні системи залпового вогню, намагаючись прорвати українську оборону на найгарячіших ділянках фронту. Під ворожим вогнем опинилися прикордонні громади Сумщини – зокрема Стара Гута, Бобилівка та Нововасилівка.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано 12 боїв, а також два авіаудари – окупанти скинули шість керованих авіабомб. Ворог здійснив 75 обстрілів, зокрема один із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські сили відбили п’ять атак поблизу Вовчанська, Тихого та Бологівки, ще два бої тривають.

На Костянтинівському – ворог здійснив 15 спроб прориву поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Русиного Яру, чотири зіткнення тривають.На Покровському напрямку росіяни 26 разів намагалися потіснити українські війська в районах Шахового, Володимирівки, Мирнограда, Звірового та Новопавлівки. Українські захисники відбили 20 атак і продовжують стримувати ворога.

На Олександрівському напрямку ЗСУ відбили сім штурмів, ще один бій триває.

На Гуляйпільському – ворог здійснив одну невдалу атаку в районі Малинівки.На Оріхівському напрямку російська армія безуспішно атакувала позиції біля Плавнів.На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався підійти до українських позицій у районі Антонівського мосту, але всі спроби були зірвані.

На інших ділянках фронту ситуація залишається стабільною.

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження важливих об’єкті держави-агресора у ніч на 19 жовтня. 

Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував минулої доби 223 бойових зіткнення: окупанти завдали 1 ракетний та 84 авіаційні удари, застосували 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що росіяни вночі 19 жовтня атакували Україну 62 ударними БПЛА, з яких близько 40 були "шахеди". Сили оборони збили/подавили ворожі дрони на півночі та сході країни, але 19 БПЛА влучили в 7 локаціях.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Шахед-136
Торецьк
Україна
Бердянськ