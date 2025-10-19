76 боїв за день: ЗСУ стримують масовані штурми на Донеччині та Харківщині – зведення Генштабу

Українські війська продовжують утримувати оборону на всіх напрямках фронту, попри інтенсивні атаки російських окупантів. Станом на 16:00 19 жовтня 2025 року, за даними Генерального штабу ЗСУ, від початку доби відбулося 76 бойових зіткнень, пише УНН.

Деталі

Російські війська активно застосовують авіацію, артилерію та реактивні системи залпового вогню, намагаючись прорвати українську оборону на найгарячіших ділянках фронту. Під ворожим вогнем опинилися прикордонні громади Сумщини – зокрема Стара Гута, Бобилівка та Нововасилівка.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано 12 боїв, а також два авіаудари – окупанти скинули шість керованих авіабомб. Ворог здійснив 75 обстрілів, зокрема один із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські сили відбили п’ять атак поблизу Вовчанська, Тихого та Бологівки, ще два бої тривають.

На Костянтинівському – ворог здійснив 15 спроб прориву поблизу Олександро-Шультиного, Щербинівки, Торецька, Русиного Яру, чотири зіткнення тривають.На Покровському напрямку росіяни 26 разів намагалися потіснити українські війська в районах Шахового, Володимирівки, Мирнограда, Звірового та Новопавлівки. Українські захисники відбили 20 атак і продовжують стримувати ворога.

На Олександрівському напрямку ЗСУ відбили сім штурмів, ще один бій триває.

На Гуляйпільському – ворог здійснив одну невдалу атаку в районі Малинівки.На Оріхівському напрямку російська армія безуспішно атакувала позиції біля Плавнів.На Придніпровському напрямку ворог тричі намагався підійти до українських позицій у районі Антонівського мосту, але всі спроби були зірвані.

На інших ділянках фронту ситуація залишається стабільною.

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження важливих об’єкті держави-агресора у ніч на 19 жовтня.

Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував минулої доби 223 бойових зіткнення: окупанти завдали 1 ракетний та 84 авіаційні удари, застосували 6343 дрони-камікадзе та здійснили 5114 обстрілів.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що росіяни вночі 19 жовтня атакували Україну 62 ударними БПЛА, з яких близько 40 були "шахеди". Сили оборони збили/подавили ворожі дрони на півночі та сході країни, але 19 БПЛА влучили в 7 локаціях.