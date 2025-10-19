$41.640.00
48.520.00
ukenru
09:24 • 4866 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
08:44 • 14721 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 32209 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 46766 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 44116 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Эксклюзив
18 октября, 08:50 • 45013 просмотра
В Тернопольской области бразилец зарезал своего соотечественникаVideo
18 октября, 00:34 • 52508 просмотра
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
17 октября, 23:31 • 71673 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 48325 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 49956 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
76 боев за день: ВСУ сдерживают массированные штурмы в Донецкой и Харьковской областях – сводка Генштаба

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Украинские войска сдерживают массированные штурмы в Донецкой и Харьковской областях, отразив 76 боевых столкновений за сутки по состоянию на 16:00 19 октября 2025 года. Российские войска активно применяют авиацию и артиллерию, пытаясь прорвать украинскую оборону.

Украинские войска продолжают удерживать оборону на всех направлениях фронта, несмотря на интенсивные атаки российских оккупантов. По состоянию на 16:00 19 октября 2025 года, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток произошло 76 боевых столкновений, пишет УНН.

Детали

Российские войска активно применяют авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня, пытаясь прорвать украинскую оборону на самых горячих участках фронта. Под вражеским огнем оказались приграничные общины Сумщины – в частности Старая Гута, Бобылевка и Нововасильевка.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 12 боев, а также два авиаудара – оккупанты сбросили шесть управляемых авиабомб. Враг совершил 75 обстрелов, в том числе один из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские силы отбили пять атак вблизи Волчанска, Тихого и Бологовки, еще два боя продолжаются.

На Константиновском – враг совершил 15 попыток прорыва вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Русиного Яра, четыре столкновения продолжаются. На Покровском направлении россияне 26 раз пытались потеснить украинские войска в районах Шахового, Владимировки, Мирнограда, Зверового и Новопавловки. Украинские защитники отбили 20 атак и продолжают сдерживать врага.

На Александровском направлении ВСУ отбили семь штурмов, еще один бой продолжается.

На Гуляйпольском – враг совершил одну неудачную атаку в районе Малиновки. На Ореховском направлении российская армия безуспешно атаковала позиции возле Плавней. На Приднепровском направлении враг трижды пытался подойти к украинским позициям в районе Антоновского моста, но все попытки были сорваны.

На других участках фронта ситуация остается стабильной.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение важных объектов государства-агрессора в ночь на 19 октября. 

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал за прошедшие сутки 223 боевых столкновения: оккупанты нанесли 1 ракетный и 84 авиационных удара, применили 6343 дрона-камикадзе и совершили 5114 обстрелов.

Также Воздушные силы ВСУ сообщали, что россияне ночью 19 октября атаковали Украину 62 ударными БПЛА, из которых около 40 были "шахеды". Силы обороны сбили/подавили вражеские дроны на севере и востоке страны, но 19 БПЛА попали в 7 локациях.

Степан Гафтко

