76 боев за день: ВСУ сдерживают массированные штурмы в Донецкой и Харьковской областях – сводка Генштаба

Украинские войска продолжают удерживать оборону на всех направлениях фронта, несмотря на интенсивные атаки российских оккупантов. По состоянию на 16:00 19 октября 2025 года, по данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток произошло 76 боевых столкновений, пишет УНН.

Детали

Российские войска активно применяют авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня, пытаясь прорвать украинскую оборону на самых горячих участках фронта. Под вражеским огнем оказались приграничные общины Сумщины – в частности Старая Гута, Бобылевка и Нововасильевка.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 12 боев, а также два авиаудара – оккупанты сбросили шесть управляемых авиабомб. Враг совершил 75 обстрелов, в том числе один из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские силы отбили пять атак вблизи Волчанска, Тихого и Бологовки, еще два боя продолжаются.

На Константиновском – враг совершил 15 попыток прорыва вблизи Александро-Шультино, Щербиновки, Торецка, Русиного Яра, четыре столкновения продолжаются. На Покровском направлении россияне 26 раз пытались потеснить украинские войска в районах Шахового, Владимировки, Мирнограда, Зверового и Новопавловки. Украинские защитники отбили 20 атак и продолжают сдерживать врага.

На Александровском направлении ВСУ отбили семь штурмов, еще один бой продолжается.

На Гуляйпольском – враг совершил одну неудачную атаку в районе Малиновки. На Ореховском направлении российская армия безуспешно атаковала позиции возле Плавней. На Приднепровском направлении враг трижды пытался подойти к украинским позициям в районе Антоновского моста, но все попытки были сорваны.

На других участках фронта ситуация остается стабильной.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение важных объектов государства-агрессора в ночь на 19 октября.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал за прошедшие сутки 223 боевых столкновения: оккупанты нанесли 1 ракетный и 84 авиационных удара, применили 6343 дрона-камикадзе и совершили 5114 обстрелов.

Также Воздушные силы ВСУ сообщали, что россияне ночью 19 октября атаковали Украину 62 ударными БПЛА, из которых около 40 были "шахеды". Силы обороны сбили/подавили вражеские дроны на севере и востоке страны, но 19 БПЛА попали в 7 локациях.