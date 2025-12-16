$42.190.08
Понад половина зі 151 бою на фронті припала на три напрямки: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 151 бойове зіткнення за добу, з них понад половина припала на Покровський, Олександрівський та Костянтинівський напрямки. Противник завдав 90 авіаударів та застосував 5471 дрон-камікадзе.

Понад половина зі 151 бою на фронті припала на три напрямки: карта від Генштабу

На Покровський, Олександрівський та Костянтинівський напрямки минулої доби припала понад половина зі 151 бою на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 16 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 220 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5471 дронів-камікадзе та здійснено 4103 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, з яких 88 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рижівка Сумської області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне Запорізької області.

"Минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та техніки, один артилерійський засіб та два пункти управління противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Противник здійснив 121 обстріл, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося одна атака загарбників. Наші оборонці відбили штурмову дію противника в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Новоселівки, Середнього, Зарічного та у бік населених пунктів Дробишеве й Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника в районах Серебрянки, Дронівки, Сіверська та в напрямку Свято-Покровського.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку агресор здійснив 20 атак поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Новопавлівки Іванопілля, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій ворога у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине, Торецьке, Білицьке й Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Рибне, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Солодке, Єгорівка та в напрямку Олексіївки.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 13 атак росіян в напрямках Гуляйполя, Добропілля та Варварівки.

На Оріхівському напрямку ворог тричі марно намагався прорвати нашу оборону у бік Новоандріївки, Павлівки та в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку одна спроба окупантів наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівки закінчилась невдачею.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

