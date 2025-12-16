$42.190.08
49.470.05
ukenru
03:55 • 6546 просмотра
публикации
Более половины из 151 боя на фронте пришлись на три направления: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 151 боевом столкновении за сутки, из них более половины пришлись на Покровское, Александровское и Константиновское направления. Противник нанес 90 авиаударов и применил 5471 дрон-камикадзе.

Более половины из 151 боя на фронте пришлись на три направления: карта от Генштаба

На Покровское, Александровское и Константиновское направления за прошедшие сутки пришлось более половины из 151 боя на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 16 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросил 220 управляемых бомб. Кроме этого, было задействовано для поражения 5471 дронов-камикадзе и совершено 4103 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 88 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Рыжевка Сумской области; Гавриловка Днепропетровской области; Гуляйполе, Зализничное Запорожской области.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и техники, одно артиллерийское средство и два пункта управления противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боевое столкновение. Противник совершил 121 обстрел, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районе Прилипки и в направлении Обуховки.

На Купянском направлении вчера произошла одна атака захватчиков. Наши защитники отбили штурмовое действие противника в районе Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Новоселовки, Среднего, Заречного и в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника в районах Серебрянки, Дроновки, Северска и в направлении Свято-Покровского.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении агрессор совершил 20 атак вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Новопавловки Иванополья, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлениях населенных пунктов Гришино, Торецкое, Белицкое и Новопавловка.

На Александровском направлении противник вчера совершил 24 атаки вблизи населенных пунктов Ялта, Январское, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Рыбное, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Александроград, Сладкое, Егоровка и в направлении Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 13 атак россиян в направлениях Гуляйполя, Доброполья и Варваровки.

На Ореховском направлении враг трижды тщетно пытался прорвать нашу оборону в сторону Новоандреевки, Павловки и в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении одна попытка оккупантов приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновки закончилась неудачей.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Россия потеряла за минувшие сутки войны в Украине 1150 солдат, подводную лодку и 9 танков16.12.25, 07:19 • 1450 просмотров

Юлия Шрамко

