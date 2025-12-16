Россия потеряла за минувшие сутки войны в Украине 1150 солдат, подводную лодку и 9 танков

За прошедшие сутки, 15 декабря, Россия потеряла в Украине 1150 военнослужащих, 9 танков и 1 подводную лодку. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.12.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 190 620 (+1 150) человек

танков – 11 421 (+9) ед.

боевых бронированных машин – 23 737 (+6) ед.

артиллерийских систем – 35 172 (+67) ед.

РСЗО – 1 570 (+0) ед.

средства ПВО – 1 261 (+0) ед.

самолетов – 432 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня – 91 219 (+442) ед.

крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.

корабли/катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+1) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 70 182 (+177) ед.

специальная техника – 4 026 (+0) ед.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

