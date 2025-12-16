Россия потеряла за минувшие сутки войны в Украине 1150 солдат, подводную лодку и 9 танков
Киев • УНН
За минувшие сутки, 15 декабря, российские войска потеряли 1150 военных, 9 танков и 1 подводную лодку. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.12.25 составили около 1 190 620 человек.
За прошедшие сутки, 15 декабря, Россия потеряла в Украине 1150 военнослужащих, 9 танков и 1 подводную лодку. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.12.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 190 620 (+1 150) человек
- танков – 11 421 (+9) ед.
- боевых бронированных машин – 23 737 (+6) ед.
- артиллерийских систем – 35 172 (+67) ед.
- РСЗО – 1 570 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 261 (+0) ед.
- самолетов – 432 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 91 219 (+442) ед.
- крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
- корабли/катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+1) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 70 182 (+177) ед.
- специальная техника – 4 026 (+0) ед.
В Генштабе отметили, что данные уточняются.
Напомним
Украинские войска почти полностью зачистили Купянск от российских оккупантов. Более 30 военнослужащих РФ заблокированы в центральной городской больнице, еще несколько групп – в подвалах жилых домов.
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России16.12.25, 01:04 • 7992 просмотра