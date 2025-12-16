$42.190.08
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
02:54 • 11326 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
02:00 • 7826 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
01:30 • 9692 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
00:23 • 9608 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
00:04 • 7992 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
15 декабря, 21:58 • 6996 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 13570 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 41738 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 35855 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
Россия потеряла за минувшие сутки войны в Украине 1150 солдат, подводную лодку и 9 танков

Киев • УНН

 • 68 просмотра

За минувшие сутки, 15 декабря, российские войска потеряли 1150 военных, 9 танков и 1 подводную лодку. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.12.25 составили около 1 190 620 человек.

Россия потеряла за минувшие сутки войны в Украине 1150 солдат, подводную лодку и 9 танков

За прошедшие сутки, 15 декабря, Россия потеряла в Украине 1150 военнослужащих, 9 танков и 1 подводную лодку. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 190 620 (+1 150) человек
    • танков – 11 421 (+9) ед.
      • боевых бронированных машин – 23 737 (+6) ед.
        • артиллерийских систем – 35 172 (+67) ед.
          • РСЗО – 1 570 (+0) ед.
            • средства ПВО – 1 261 (+0) ед.
              • самолетов – 432 (+0) ед.
                • вертолетов – 347 (+0) ед.
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 91 219 (+442) ед.
                    • крылатые ракеты – 4 073 (+0) ед.
                      • корабли/катера – 28 (+0) ед.
                        • подводные лодки – 2 (+1) ед.
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 70 182 (+177) ед.
                            • специальная техника – 4 026 (+0) ед.

                              В Генштабе отметили, что данные уточняются.

                              Напомним

                              Украинские войска почти полностью зачистили Купянск от российских оккупантов. Более 30 военнослужащих РФ заблокированы в центральной городской больнице, еще несколько групп – в подвалах жилых домов.

                              Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России16.12.25, 01:04 • 7992 просмотра

                              Вита Зеленецкая

