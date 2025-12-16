росія втратила за минулу добу війни в Україні 1150 солдатів, підводний човен і 9 танків
Київ • УНН
За минулу добу, 15 грудня, російські війська втратили 1150 військових, 9 танків та 1 підводний човен. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.25 склали близько 1 190 620 осіб.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 190 620 (+1 150) осіб
- танків – 11 421 (+9) од.
- бойових броньованих машин – 23 737 (+6) од.
- артилерійських систем – 35 172 (+67) од.
- РСЗВ – 1 570 (+0) од.
- засоби ППО – 1 261 (+0) од.
- літаків – 432 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442) од.
- крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+1) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 70 182 (+177) од.
- спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.
Нагадаємо
Українські війська майже повністю зачистили Куп'янськ від російських окупантів. Понад 30 військовослужбовців рф заблоковані у центральній міській лікарні, ще кілька груп – у підвалах житлових будинків.
