03:55 • 2688 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 11244 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 7674 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 9592 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
00:23 • 9524 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
00:04 • 7958 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 6964 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 13558 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 41715 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 35843 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Донецька область
УНН Lite
росія втратила за минулу добу війни в Україні 1150 солдатів, підводний човен і 9 танків

Київ • УНН

 • 24 перегляди

За минулу добу, 15 грудня, російські війська втратили 1150 військових, 9 танків та 1 підводний човен. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.25 склали близько 1 190 620 осіб.

росія втратила за минулу добу війни в Україні 1150 солдатів, підводний човен і 9 танків

За минулу добу, 15 грудня росія втратила в Україні 1150 військових, 9 танків та 1 підводний човен. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 190 620 (+1 150) осіб
    • танків – 11 421 (+9) од.
      • бойових броньованих машин – 23 737 (+6)  од.
        • артилерійських систем – 35 172 (+67) од.
          • РСЗВ – 1 570 (+0) од.
            • засоби ППО – 1 261 (+0) од.
              • літаків – 432 (+0) од.
                • гелікоптерів – 347 (+0) од.
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442) од.
                    • крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
                      • кораблі/катери – 28 (+0) од.
                        • підводні човни – 2 (+1) од.
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 70 182 (+177) од.
                            • спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.

                              У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Українські війська майже повністю зачистили Куп'янськ від російських окупантів. Понад 30 військовослужбовців рф заблоковані у центральній міській лікарні, ще кілька груп – у підвалах житлових будинків.

                              Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії16.12.25, 01:04 • 7952 перегляди

                              Віта Зеленецька

