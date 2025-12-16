росія втратила за минулу добу війни в Україні 1150 солдатів, підводний човен і 9 танків

За минулу добу, 15 грудня росія втратила в Україні 1150 військових, 9 танків та 1 підводний човен. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 190 620 (+1 150) осіб

танків – 11 421 (+9) од.

бойових броньованих машин – 23 737 (+6) од.

артилерійських систем – 35 172 (+67) од.

РСЗВ – 1 570 (+0) од.

засоби ППО – 1 261 (+0) од.

літаків – 432 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 91 219 (+442) од.

крилаті ракети – 4 073 (+0) од.

кораблі/катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+1) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 70 182 (+177) од.

спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

Нагадаємо

Українські війська майже повністю зачистили Куп'янськ від російських окупантів. Понад 30 військовослужбовців рф заблоковані у центральній міській лікарні, ще кілька груп – у підвалах житлових будинків.

Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії