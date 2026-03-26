Штурм Костянтинівки з чотирьох напрямків провалився - ЗСУ відбили атаку рф
Київ • УНН
Воїни 28 бригади відбили комбіновану атаку ворога із застосуванням танків та мотоциклів. Знищено бронетехніку та піхоту, одного окупанта взято в полон.
Спроба російських військ атакувати Костянтинівку одночасно з кількох напрямків зазнала провалу. Українські військові зірвали комбінований штурм і завдали втрат противнику. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За інформацією військових, ворог намагався реалізувати складний план наступу із застосуванням бронетехніки та кількох груп піхоти.
Як зазначається, для відвернення уваги росіяни запустили два "зашитих" танки зі сторони Торецька, тоді як основні сили наступали трьома групами.
Перша рухалась в районі Іванопілля, друга їхала на мотоциклах по трасі на Покровськ, а третя - мала рухатись поблизу залізничної дороги
Втім, українські захисники швидко виявили задум противника та зупинили наступ.
У результаті бою було знищено один танк і щонайменше вісім окупантів, ще одного взято в полон.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія зазнає значних втрат на фронті й щомісяця втрачає 30-35 тисяч військових.