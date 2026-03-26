Главная
Штурм Константиновки с четырех направлений провалился - ВСУ отбили атаку рф

Киев • УНН

 • 1986 просмотра

Воины 28 бригады отбили комбинированную атаку врага с применением танков и мотоциклов. Уничтожена бронетехника и пехота, один оккупант взят в плен.

Попытка российских войск атаковать Константиновку одновременно с нескольких направлений потерпела неудачу. Украинские военные сорвали комбинированный штурм и нанесли потери противнику. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации военных, враг пытался реализовать сложный план наступления с применением бронетехники и нескольких групп пехоты.

Атака Константиновки с 4 направлений провалилась. Воины 28 механизированной бригады совместно со смежниками отбили комбинированный штурм

- говорится в сообщении.

Как отмечается, для отвлечения внимания россияне запустили два "зашитых" танка со стороны Торецка, тогда как основные силы наступали тремя группами.

Первая двигалась в районе Иванополья, вторая ехала на мотоциклах по трассе на Покровск, а третья - должна была двигаться вблизи железной дороги

- сообщили в Сухопутных войсках.

Впрочем, украинские защитники быстро обнаружили замысел противника и остановили наступление.

В результате боя был уничтожен один танк и по меньшей мере восемь оккупантов, еще один взят в плен.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия несет значительные потери на фронте и ежемесячно теряет 30-35 тысяч военных.

Андрей Тимощенков

