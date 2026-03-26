Штурм Константиновки с четырех направлений провалился - ВСУ отбили атаку рф
Киев • УНН
Воины 28 бригады отбили комбинированную атаку врага с применением танков и мотоциклов. Уничтожена бронетехника и пехота, один оккупант взят в плен.
Попытка российских войск атаковать Константиновку одновременно с нескольких направлений потерпела неудачу. Украинские военные сорвали комбинированный штурм и нанесли потери противнику. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает УНН.
Детали
По информации военных, враг пытался реализовать сложный план наступления с применением бронетехники и нескольких групп пехоты.
Атака Константиновки с 4 направлений провалилась. Воины 28 механизированной бригады совместно со смежниками отбили комбинированный штурм
Как отмечается, для отвлечения внимания россияне запустили два "зашитых" танка со стороны Торецка, тогда как основные силы наступали тремя группами.
Первая двигалась в районе Иванополья, вторая ехала на мотоциклах по трассе на Покровск, а третья - должна была двигаться вблизи железной дороги
Впрочем, украинские защитники быстро обнаружили замысел противника и остановили наступление.
В результате боя был уничтожен один танк и по меньшей мере восемь оккупантов, еще один взят в плен.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия несет значительные потери на фронте и ежемесячно теряет 30-35 тысяч военных.