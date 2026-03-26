Десятки тисяч людей щомісяця - Зеленський озвучив втрати рф у війні з Україною
Київ • УНН
Росія щомісяця втрачає від 30 до 35 тисяч військових і не встигає їх навчати. Брак грошей на контракти прямо знижує боєздатність окупаційних сил.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія зазнає значних втрат на фронті й щомісяця втрачає 30-35 тисяч військових. Про це лідер держави сказав в інтерв'ю Le Monde, передає УНН.
Деталі
За його словами, рф не встигає ані мобілізовувати, ані контрактувати, ані належно навчати нових людей.
Зеленський наголосив, що історично росіяни програють, а нинішній рівень втрат є для них дуже високим: росія щомісяця втрачає 30-35 тисяч людей.
Водночас президент зазначив, що не може сказати, чи наважиться кремль на велику мобілізацію. Він зауважив, що досі російська влада уникала таких кроків і робила ставку переважно на підписання контрактів за великі гроші.
Окремо глава держави пояснив, чому Україна гостро реагує на можливе послаблення санкцій проти рф. За його словами, йдеться насамперед про фінансовий ресурс, який прямо впливає на здатність росії продовжувати війну.
Гроші – це не тільки танки. Ніхто танками вже не воює. Гроші – це дрони. Гроші – це люди. Люди – це контракти. І якщо немає в них грошей на контракти, у них зменшуються сили
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, за добу 25 березня противник втратив 49 артилерійських систем та 201 одиницю автотехніки. Крім того, Генштаб повідомив про ліквідацію 1210 окупантів та знищення 2038 БпЛА.