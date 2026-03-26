$43.870.0550.850.04
12:59 • 2912 перегляди
Як війна на Близькому Сході наповнює бюджет кремля
09:53 • 13044 перегляди
Пентагон розглядає можливість перенаправити призначену Україні зброю на Близький Схід - WP
25 березня, 18:28 • 30948 перегляди
рф готує на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, а Україна - рубежі захисту - Зеленський
25 березня, 16:27 • 54401 перегляди
Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри
25 березня, 13:57 • 90474 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров’я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
25 березня, 13:06 • 94583 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченимиPhoto
25 березня, 10:45 • 64280 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в ОдесіPhoto
25 березня, 09:00 • 64881 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
24 березня, 18:26 • 77634 перегляди
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38 • 63587 перегляди
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої “шахедом”
Десятки тисяч людей щомісяця - Зеленський озвучив втрати рф у війні з Україною

Київ • УНН

 • 2654 перегляди

Росія щомісяця втрачає від 30 до 35 тисяч військових і не встигає їх навчати. Брак грошей на контракти прямо знижує боєздатність окупаційних сил.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія зазнає значних втрат на фронті й щомісяця втрачає 30-35 тисяч військових. Про це лідер держави сказав в інтерв'ю Le Monde, передає УНН.

Деталі

За його словами, рф не встигає ані мобілізовувати, ані контрактувати, ані належно навчати нових людей.

Зеленський наголосив, що історично росіяни програють, а нинішній рівень втрат є для них дуже високим: росія щомісяця втрачає 30-35 тисяч людей.

Водночас президент зазначив, що не може сказати, чи наважиться кремль на велику мобілізацію. Він зауважив, що досі російська влада уникала таких кроків і робила ставку переважно на підписання контрактів за великі гроші.

Окремо глава держави пояснив, чому Україна гостро реагує на можливе послаблення санкцій проти рф. За його словами, йдеться насамперед про фінансовий ресурс, який прямо впливає на здатність росії продовжувати війну.

Гроші – це не тільки танки. Ніхто танками вже не воює. Гроші – це дрони. Гроші – це люди. Люди – це контракти. І якщо немає в них грошей на контракти, у них зменшуються сили

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, за добу 25 березня противник втратив 49 артилерійських систем та 201 одиницю автотехніки. Крім того, Генштаб повідомив про ліквідацію 1210 окупантів та знищення 2038 БпЛА.

Олександра Василенко

