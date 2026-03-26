Десятки тысяч людей ежемесячно - Зеленский озвучил потери РФ в войне с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия несет значительные потери на фронте и ежемесячно теряет 30-35 тысяч военнослужащих. Об этом лидер государства сказал в интервью Le Monde, передает УНН.

По его словам, РФ не успевает ни мобилизовывать, ни заключать контракты, ни должным образом обучать новых людей.

Зеленский подчеркнул, что исторически россияне проигрывают, а нынешний уровень потерь является для них очень высоким: Россия ежемесячно теряет 30-35 тысяч человек.

В то же время президент отметил, что не может сказать, решится ли Кремль на большую мобилизацию. Он заметил, что до сих пор российские власти избегали таких шагов и делали ставку преимущественно на подписание контрактов за большие деньги.

Отдельно глава государства объяснил, почему Украина остро реагирует на возможное ослабление санкций против РФ. По его словам, речь идет прежде всего о финансовом ресурсе, который прямо влияет на способность России продолжать войну.

Деньги – это не только танки. Никто танками уже не воюет. Деньги – это дроны. Деньги – это люди. Люди – это контракты. И если нет у них денег на контракты, у них уменьшаются силы