19:08 • 3164 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
17:04 • 11821 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
15:17 • 22640 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
14:10 • 18212 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
14:04 • 17252 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
10 жовтня, 13:35 • 23383 перегляди
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
10 жовтня, 10:53 • 32200 перегляди
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
10 жовтня, 09:44 • 35655 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
10 жовтня, 09:08 • 18263 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
10 жовтня, 07:24 • 18823 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
На фронті відбулося 198 бойових зіткнень, ворог запустив понад 2 тисячі дронів-камікадзе - Генштаб

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 198 бойових зіткнень, окупанти залучили 2016 дронів-камікадзе та здійснили 3062 обстріли. На Покровському напрямку знешкоджено 198 окупантів та знищено значну кількість техніки.

На фронті відбулося 198 бойових зіткнень, ворог запустив понад 2 тисячі дронів-камікадзе - Генштаб

Від початку цієї доби на фронті відбулося 198 бойових зіткнень. Окупанти залучили для ураження 2016 дронів-камікадзе та здійснили 3062 обстріли, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Російські загарбники завдали одного ракетного удару застосувавши 32 ракети та 34 авіаційні удари, скинувши 71 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 2016 дронів-камікадзе та здійснили 3062 обстріли позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 12 бойових зіткнень. Противник здійснив 101 артилерійський обстріл, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 24 рази атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Кам’янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 11 спроб наступу в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 штурмових дій у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Шандриголове, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське та в напрямку Ольгівки. Ще вісім боєзіткнень досі тривають.

На Слов’янському напрямку ворог сім разів атакував у районах Дронівки, Ямполя та Григорівки.

З початку доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян здійснили одну атаку в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Плещіївка, Предтечине, Торецьк, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямку населеного пункту Бересток.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 51 раз атакував у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Філія та у напрямку Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника та вже зупинили 47 атак противника, бої тривають у чотирьох локаціях.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 198 окупантів, з яких 140 — безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну артилерійську систему, вісім одиниць автомобільної техніки та 61 БпЛА. Також нашими воїни уразили шість бойових броньованих машин, одну артилерійську систему та 12 укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 21 атаку загарбників в районах населених Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Вербове, Нововасилівське, Толстой, Соснівка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. Ще п’ять бойових зіткнень триває.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по районах населених пунктів Запоріжжя та Залізничне.

На Оріхівському напрямку окупанти сім разів намагалися просунутись вперед на позиції наших військ в районах Кам’янського, Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили п’ять марних спроб штурму позицій наших підрозділів.

армія рф втратила 1120 військових та 14 броньованих машин за добу - Генштаб ЗСУ10.10.25, 07:13 • 2890 переглядiв

Антоніна Туманова

