Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
17:04 • 11765 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
15:17 • 22580 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
14:10 • 18182 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04 • 17229 просмотра
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
10 октября, 13:35 • 23352 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53 • 32174 просмотра
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44 • 35633 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08 • 18263 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24 • 18823 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
На фронте произошло 198 боевых столкновений, враг запустил более 2 тысяч дронов-камикадзе - Генштаб

Киев • УНН

 • 186 просмотра

С начала суток на фронте произошло 198 боевых столкновений, оккупанты задействовали 2016 дронов-камикадзе и совершили 3062 обстрела. На Покровском направлении обезврежено 198 оккупантов и уничтожено значительное количество техники.

На фронте произошло 198 боевых столкновений, враг запустил более 2 тысяч дронов-камикадзе - Генштаб

С начала этих суток на фронте произошло 198 боевых столкновений. Оккупанты задействовали для поражения 2016 дронов-камикадзе и совершили 3062 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли один ракетный удар, применив 32 ракеты и 34 авиационных удара, сбросив 71 управляемую бомбу. Кроме этого, задействовали для поражения 2016 дронов-камикадзе и совершили 3062 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

- говорится в сводке.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях произошло 12 боевых столкновений. Противник совершил 101 артиллерийский обстрел, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 24 раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного, Каменки, Долгенького и в направлении Кутьковки, Двуречанского, Отрадного, Бологовского, Колодязного.

На Купянском направлении противник совершил 11 попыток наступления в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Петропавловки, Богуславки и в направлении Куриловки, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Новый Мир, Копанки, Дробышево, Шандриголово, Карповка, Редкодуб, Дерилово, Среднее, Торское и в направлении Ольговки. Еще восемь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Славянском направлении враг семь раз атаковал в районах Дроновки, Ямполя и Григоровки.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян совершили одну атаку в направлении Веролюбовки.

На Константиновском направлении сегодня произошло 16 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Плещеевка, Предтечино, Торецк, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлении населенного пункта Бересток.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 51 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Затишок, Никаноровка, Родинское, Миролюбовка, Новоекономическое, Мирноград, Лысовка, Покровск, Зверово, Котлино, Новоукраинка, Удачное, Молодецкое, Орехово, Филиал и в направлении Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника и уже остановили 47 атак противника, бои продолжаются в четырех локациях.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 198 оккупантов, из которых 140 — безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одну артиллерийскую систему, восемь единиц автомобильной техники и 61 БпЛА. Также нашими воинами поражены шесть боевых бронированных машин, одна артиллерийская система и 12 укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 21 атаку захватчиков в районах населенных Андреевка-Клевцово, Александроград, Январское, Вербовое, Нововасильевское, Толстой, Сосновка, Новогригоровка, Малиновка и Полтавка. Еще пять боевых столкновений продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по районам населенных пунктов Запорожье и Железнодорожное.

На Ореховском направлении оккупанты семь раз пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районах Каменского, Степного и Плавней.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения совершили пять безуспешных попыток штурма позиций наших подразделений.

армия рф потеряла 1120 военных и 14 бронированных машин за сутки - Генштаб ВСУ

Антонина Туманова

