4 жовтня, 23:20 • 14593 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 47729 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 105467 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 95697 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 99724 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 123394 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 97544 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 45751 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 53346 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 35665 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 123396 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 97545 перегляди
Від початку доби на фронті зафіксували 188 боїв: найгарячіше на Покровському й Новопавлівському напрямках

Київ • УНН

 • 768 перегляди

За минулу добу, 4 жовтня, відбулося 188 боєзіткнень між Силами оборони та російськими окупантами. Противник завдав 81 авіаційний удар, скинув 182 керовані авіабомби та здійснив 4373 обстріли.

Від початку доби на фронті зафіксували 188 боїв: найгарячіше на Покровському й Новопавлівському напрямках

За минулу добу, 4 жовтня між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 188 боєзіткнень. Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Залізничне, Степове, Червона Криниця Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області. Про це інформує УНН з посиланням на ранковий звіт Генерального штабу Збройних сил України від 5 жовтня 2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00, у суботу, 4 жовтня противник завдав 81 авіаційний удар, скинув 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4373 обстріли, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5857 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Степове, Червона Криниця Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області

- звітує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та один артилерійський засіб противника.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян. Минулої доби противник завдав 10 авіаційних ударів, загалом скинув 28 керованих авіаційних бомб та здійснив 189 артилерійських обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районі Вовчанська та в бік Липців, Синельникового, Колодязного та Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Сіверська та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку вчора відбулося два боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись в районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Торецьк, Полтавка, Русин Яр, Олександро-Шультине та у напрямку Іванопілля.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Золотий Колодязь, Родинське, Звірове, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 34 атаки у районах населених пунктів Соснівка, Зелений Гай, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

За минулу добу, 4 жовтня, російські окупанти втратили 870 військових та 379 одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.25 становлять 1115250 осіб ліквідованими.

Сили оборони звільнили кілька населених пунктів у Дніпропетровській області - DeepState04.10.25, 20:20 • 7478 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Вовчанськ
Запорізька область
Збройні сили України
Херсонська область
Сіверськ
Торецьк
Україна
Куп'янськ