Сили оборони України відмінусували ще 870 російських окупантів – Генштаб

4 жовтня, 23:20
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
росіяни втратили доступ до чистої питної води - Служба зовнішньої розвідки України
4 жовтня, 22:58
Аеропорт Вільнюса закрили через невідомі літаючі об'єкти
4 жовтня, 23:39
Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл продає у США свій розкішний 100-річний особняк
5 жовтня, 00:13
Глава МЗС Туреччини прогнозує переговорний прорив у війні росії проти України через кілька місяців
02:37
В росії злетів Міг-31К: ракетна загроза для всієї України
03:13
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
4 жовтня, 08:00
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибна
3 жовтня, 14:14
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ
3 жовтня, 12:41
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Іван Федоров
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Україна
Донецька область
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Чехія
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
3 жовтня, 17:13
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 16:00
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа
3 жовтня, 07:40
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією
2 жовтня, 13:33
Шахед-136
Ту-95
«Калібр» (сімейство ракет)
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

Сили оборони України відмінусували ще 870 російських окупантів – Генштаб

Київ • УНН

 • 2936 перегляди

За минулу добу, 4 жовтня, російські окупанти втратили 870 військових та 379 одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.25 становлять 1115250 осіб ліквідованими.

Сили оборони України відмінусували ще 870 російських окупантів – Генштаб

Протягом минулої доби, 4 жовтня втрати російських загарбників склали 870 військових та 379 одиниць різної техніки. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1115250 (+870) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11230 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 23299 (+1)
        • артилерійських систем ‒ 33446 (+18)
          • РСЗВ ‒ 1516 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1222 (0)
              • літаків ‒ 427 (0)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 66863 (+320)
                    • крилаті ракети ‒ 3803 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63433 (+35)
                            • спеціальна техніка ‒ 3971 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Від початку доби 5 жовтня на російсько-українському фронті зафіксовано 143 бойові зіткнення. Загарбники здійснили 57 авіаційних ударів, скинули 119 керованих авіабомб та залучили 3890 дронів-камікадзе.

                              Сили оборони звільнили кілька населених пунктів у Дніпропетровській області - DeepState
04.10.25, 20:20

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Державний кордон України
                              Генеральний штаб Збройних сил України