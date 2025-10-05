Сили оборони України відмінусували ще 870 російських окупантів – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу, 4 жовтня, російські окупанти втратили 870 військових та 379 одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.25 становлять 1115250 осіб ліквідованими.
Протягом минулої доби, 4 жовтня втрати російських загарбників склали 870 військових та 379 одиниць різної техніки. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1115250 (+870) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11230 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 23299 (+1)
- артилерійських систем ‒ 33446 (+18)
- РСЗВ ‒ 1516 (+1)
- засоби ППО ‒ 1222 (0)
- літаків ‒ 427 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 66863 (+320)
- крилаті ракети ‒ 3803 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63433 (+35)
- спеціальна техніка ‒ 3971 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Від початку доби 5 жовтня на російсько-українському фронті зафіксовано 143 бойові зіткнення. Загарбники здійснили 57 авіаційних ударів, скинули 119 керованих авіабомб та залучили 3890 дронів-камікадзе.
