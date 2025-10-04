$41.280.00
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
На фронті відбулось 143 боєзіткнення: Генштаб назвав найгарячіші напрямки доби

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Від початку доби 4 жовтня на російсько-українському фронті зафіксовано 143 бойові зіткнення. Загарбники здійснили 57 авіаційних ударів, скинули 119 керованих авіабомб та залучили 3890 дронів-камікадзе.

Від початку доби суботи, 4 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 143 боєзіткнення. Загарбники 44 рази атакували на Покровському напрямку. Про це інформує УНН з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу Збройних Сил України.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00 04.10.2025, від початку цієї доби відбулося 143 бойових зіткнення.

Сьогодні окупанти завдали 57 авіаційних ударів, скинули 119 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3890 дронів-камікадзе та здійснили 3013 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбивали шість атак росіян, дві з яких ще тривають. Від початку доби противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 20 керованих авіабомб та здійснив 154 обстріли, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак ворога в районі Вовчанська та в бік Липців, Синельникового, Колодязного та Кутьківки, ще одна така триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три наступальні дії у районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Степова Новоселівка, бої тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Шандриголове, Рідкодуб, Середнє, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Сіверська та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку противник провів одну безуспішну атаку на позицію наших захисників в районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Полтавка, Русин Яр, Олександро-Шультине та у напрямку Іванопілля, два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 44 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Золотий Колодязь, Родинське, Звірове, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду. У двох локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 126 окупантів, із них 79 – безповоротно. Також знищено 33 БпЛА, один автомобіль, окрім цього українські воїни уразили сім укриттів для особового складу противника

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку ворог 23 раз атакував у районах населених пунктів в районах населених пунктів Соснівка, Зелений Гай, Вороне, Січневе, Ялта, Піддубне, Новомиколаївка, Тернове, Нововасилівка, Новогригорівка та Вербове. Два боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Залізничному.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоданилівки, отримав відсіч. Авіаційного удару противник завдав в районі Степового.

На Придніпровському напрямку противник зробив три спроби прорвати оборону наших захисників, отримав відсіч. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Одрадокам’янка.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сили оборони звільнили кілька населених пунктів у Дніпропетровській області - DeepState04.10.25, 20:20 • 2166 переглядiв

