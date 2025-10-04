На фронте произошло 143 боестолкновения: Генштаб назвал самые горячие направления суток

С начала суток субботы, 4 октября, на российско-украинском фронте произошло 143 боестолкновения. Захватчики 44 раза атаковали на Покровском направлении. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечернюю сводку Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00 04.10.2025, с начала этих суток произошло 143 боевых столкновения.

Сегодня оккупанты нанесли 57 авиационных ударов, сбросили 119 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 3890 дронов-камикадзе и совершили 3013 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отражали шесть атак россиян, две из которых еще продолжаются. С начала суток противник нанес семь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 20 управляемых авиабомб и совершил 154 обстрела, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак врага в районе Волчанска и в сторону Липцев, Синельниково, Колодязного и Кутьковки, еще одна такая продолжается.

На Купянском направлении противник совершил три наступательных действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка, бои продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 13 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Шандриголово, Редкодуб, Среднее, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки, Северска и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении противник провел одну безуспешную атаку на позицию наших защитников в районе Предтечино.

На Торецком направлении россияне десять раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Полтавка, Русин Яр, Александро-Шультино и в направлении Иванополья, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении захватнические подразделения 44 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Золотой Колодец, Родинское, Зверово, Никаноровка, Красный Лиман, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка, Филиа и в направлении Мирнограда. В двух локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 126 оккупантов, из них 79 – безвозвратно. Также уничтожено 33 БпЛА, один автомобиль, кроме этого украинские воины поразили семь укрытий для личного состава противника - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг 23 раза атаковал в районах населенных пунктов в районах населенных пунктов Сосновка, Зеленый Гай, Вороне, Снежное, Ялта, Поддубное, Новониколаевка, Терновое, Нововасильевка, Новогригорьевка и Вербовое. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Зализничному.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоданиловки, получил отпор. Авиационный удар противник нанес в районе Степного.

На Приднепровском направлении противник предпринял три попытки прорвать оборону наших защитников, получил отпор. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Отрадокаменка.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

