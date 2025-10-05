Силы обороны Украины ликвидировали еще 870 российских оккупантов – Генштаб

За прошедшие сутки, 4 октября, потери российских захватчиков составили 870 военнослужащих и 379 единиц различной техники. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Подробности

Таким образом, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1115250 (+870) человек ликвидировано

танков ‒ 11230 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 23299 (+1)

артиллерийских систем ‒ 33446 (+18)

РСЗО ‒ 1516 (+1)

средства ПВО ‒ 1222 (0)

самолетов ‒ 427 (0)

вертолетов ‒ 346 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 66863 (+320)

крылатые ракеты ‒ 3803 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 63433 (+35)

специальная техника ‒ 3971 (0)

Данные уточняются.

Напомним

С начала суток 5 октября на российско-украинском фронте зафиксировано 143 боевых столкновения. Захватчики совершили 57 авиационных ударов, сбросили 119 управляемых авиабомб и задействовали 3890 дронов-камикадзе.

