С начала суток на фронте зафиксировано 188 боев: горячее всего на Покровском и Новопавловском направлениях

За прошедшие сутки, 4 октября, между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 188 боестолкновений. Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Зализничное, Степное, Красная Криница Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 5 октября 2025 года.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00, в субботу, 4 октября противник нанес 81 авиационный удар, сбросил 182 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4373 обстрела, в том числе 103 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5857 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары в частности по районам населенных пунктов Зализничное, Степное, Красная Криница Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области - отчитывается Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и одно артиллерийское средство противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили семь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 10 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 28 управляемых авиационных бомб и совершил 189 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 12 атак противника в районе Волчанска и в сторону Липцев, Синельниково, Колодязного и Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло четыре атаки захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Шандриголово, Редкодуб, Среднее, Карповка, Новоселовка, Торское и в направлении Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника вблизи Григоровки, Серебрянки, Северска и в сторону Ямполя и Дроновки.

На Краматорском направлении вчера произошло два боестолкновения. Захватчик пытался продвигаться в районе Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Торецк, Полтавка, Русин Яр, Александро-Шультино и в направлении Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Золотой Колодец, Родинское, Зверово, Никаноровка, Красный Лиман, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Дачное, Миролюбовка, Николаевка, Филиа и в направлении Мирнограда.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 34 атаки в районах населенных пунктов Сосновка, Зеленый Гай, Вороне, Январское, Ялта, Поддубное, Новониколаевка, Терновое, Нововасильевка, Новогригорьевка и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение – противник пытался продвинуться в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним

За прошедшие сутки, 4 октября, российские оккупанты потеряли 870 военных и 379 единиц техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.25 составляют 1115250 человек ликвидированными.

