На фронті сталось 238 боїв за добу: Сили оборони знищили 1980 дронів - Генштаб

Впродовж минулої доби, 20 серпня, на фронті зафіксовано 238 бойових зіткнень. російські окупанти завдали одного ракетного удару, застосувавши ракети, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Також ворог застосував 44 крилаті/авіаційні ракети повітряного, наземного та морського базування, здійснив 87 авіаційних ударів із застосуванням 278 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 10821 дрон-камікадзе та здійснив 3077 обстрілів позицій Сил оборони та населених пунктів.

Під ударом опинились населені пункти Нескучне, Сопич, Кореньок, Потапівка, Волфине, Безсалівка, Уланове, Товстодубове Сумської області; Зоря, Буда-Вороб’ївська, Янжулівка. Авіаудару противник завдав по району Великої Чернеччини.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами та три райони зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор завдав трьох авіаударів, скинувши шість авіабомб, здійснив 53 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема двічи з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Охрімівка та в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку відбулося 15 наступальних дій ворога у бік Радьківки та Глушківки.

Спроби вклинитися в українську оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шість разів атакували у бік населених пунктів Лиман, Новосергіївка, Дробишеве та в районі Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив 15 штурмових дій в бік населених пунктів Озерне, Оріхуватка, Рай-Олександрівка та в районі Кривої Луки й Різниківки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві наступальні дії в районі Никифорівки та Міньківки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 26 атак. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка та у бік Степанівки, Довгої Балки, Вільного.

Тридцять дві атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Дорожнє, Новоолександрівка, Удачне, Котлине та в бік населених пунктів Новий Донбас, Біляківка, Білицьке, Ганнівка, Світле, Шевченко, Мирне, Василівка, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили три атаки у бік Нового Запоріжжя та в районах населених пунктів Запорізьке й Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 16 разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Верхня Терса, Чарівне, Воздвижівка, Рівне, Долинка та в районі Білогір’я.

На Оріхівському напрямку українські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районі Плавнів та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також знешкоджено три танки, п’ять бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, чотири засоби ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 39 ракет, 1980 безпілотних літальних апаратів, 551 одиницю автомобільної та вісім одиниць спеціальної техніки ворога.

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