На фронте произошло 238 боёв за сутки: Силы обороны уничтожили 1980 дронов - Генштаб

В течение минувших суток, 20 августа, на фронте зафиксировано 238 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли один ракетный удар, применив ракеты, заходящие на цель по баллистической траектории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг применил 44 крылатые/авиационные ракеты воздушного, наземного и морского базирования, нанес 87 авиационных ударов с применением 278 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 10821 дрон-камикадзе и осуществил 3077 обстрелов позиций Сил обороны и населённых пунктов.

Под ударом оказались населённые пункты Нескучное, Сопыч, Кореньок, Потаповка, Волфино, Безсаливка, Уланово, Толстодубово Сумской области; Заря, Буда-Воробьёвская, Янжуловка. Авиаудар противник нанёс по району Великой Чернеччины.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и три района сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение минувших суток украинские защитники остановили три вражеских штурма. В то же время агрессор нанёс три авиаудара, сбросив шесть авиабомб, осуществил 53 обстрела позиций украинских войск и населённых пунктов, в том числе дважды из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населённых пунктов Лиман, Избицкое, Охримовка и в районе Старицы.

На Купянском направлении произошло 15 наступательных действий врага в сторону Радьковки и Глушковки.

Попытки вклиниться в украинскую оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в сторону населённых пунктов Лиман, Новосергеевка, Дробышево и в районе Новосёловки.

На Славянском направлении противник осуществил 15 штурмовых действий в сторону населённых пунктов Озёрное, Ореховатка, Рай-Александровка и в районах Кривой Луки и Резниковки.

На Краматорском направлении российские захватчики осуществили два наступательных действия в районах Никифоровки и Миньковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 26 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населённых пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Новосёловка и в сторону Степановки, Долгой Балки, Вольного.

Тридцать две атаки осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населённых пунктов Дорожное, Новоалександровка, Удачное, Котлино и в сторону населённых пунктов Новый Донбасс, Беляковка, Белицкое, Ганновка, Светлое, Шевченко, Мирное, Васильевка, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики осуществили три атаки в сторону Нового Запорожья и в районах населённых пунктов Запорожское и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 16 раз атаковали позиции украинских защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населённых пунктов Верхняя Терса, Чаривное, Воздвижевка, Ровное, Долинка и в районе Белогорья.

На Ореховском направлении украинские защитники остановили три попытки противника продвинуться вперёд в районе Плавней и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1390 человек. Также обезврежены три танка, пять боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, четыре средства ПВО, 12 наземных робототехнических комплексов, 39 ракет, 1980 беспилотных летательных аппаратов, 551 единица автомобильной и восемь единиц специальной техники врага.

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