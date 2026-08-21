Российская атака "Геранями" на Харьковскую область унесла жизни двух женщин

Российские войска атаковали ночью Лебяжье в Харьковской области, погибли две женщины, есть пострадавшие, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

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По данным следствия, 21 августа около 02:20 российские военные атаковали село Лебяжье Чугуевского района беспилотниками типа "Герань-2".

Зафиксировано попадание по жилому сектору. Разрушены и повреждены жилые дома.

"Погибли две женщины в возрасте 73 и 66 лет. Ранения получила 41-летняя жительница. Еще одна 75-летняя женщина получила острую реакцию на стресс", — указали в прокуратуре.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что тела 2 погибших в Лебяжьем были деблокированы во время спасательных работ и разбора завалов.

Дополнение

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в течение прошедших суток вражеским ударам подверглись Харьков и 8 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов два человека погибли, 9 человек пострадали.