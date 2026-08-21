Російська атака "Геранями" на Харківщину забрала життя двох жінок
Київ • УНН
Російські безпілотники вночі влучили в житловий сектор Леб’яжого на Харківщині. Загинули дві жінки, ще двоє людей постраждали.
Російській війська атакували вночі Леб'яже у Харківській області, загинули дві жінки, є постраждалі, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 21 серпня близько 02:20 російські військові атакували село Леб’яже Чугуївського району безпілотниками типу "Герань-2".
Зафіксовано влучання по житловому сектору. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки.
"Загинуло дві жінки віком 73 та 66 років. Поранення отримала 41-річна мешканка. Ще одна 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес", - вказали у прокуратурі.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що тіла 2 загиблих у Леб'яжому деблоковано під час рятувальних робіт та розбору завалів.
Доповнення
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 9 людей.