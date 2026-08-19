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Відбулось 189 бойових зіткнень, ворог запустив понад 6,5 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Російські війська завдали 70 авіаударів, скинули 224 керовані авіабомби та запустили 6564 дрони. Найактивніше атакували Покровський і Костянтинівський напрямки.

Відбулось 189 бойових зіткнень, ворог запустив понад 6,5 тис. дронів - Генштаб про ситуацію на фронті

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 189 бойових зіткнень. Ворог запустив 6,5 тис. дронів та скинув 224 керовані авіабомби, активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 224 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6564 дрони-камікадзе та здійснив 2260 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 53 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Лиману, Охрімівки та Бочкового; два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку штурмових дій противника не зафіксовано.

Десять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Шийківки, Карпівки, Новоселівки, Зарічного, Дробишевого та Лиману; ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 14 спроб загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного та Миколаївки.

Два ворожі штурми зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Діброви та Васютинського.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 21 ворожий штурм поблизу Іванопілля, Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного та Новоселівки.

Усього 26 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Матяшеве, Світле, Білицьке, Шевченко, Василівка, Котлине, Удачне, Муравка та Молодецьке.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 33 окупанти та 15 — поранено; знищено дві артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 27 укриттів ворога. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та 90 укриттів противника. Знищено або подавлено 352 безпілотні літальні апарати різних типів.

П'ять атак окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районах Воскресенки, Піддубного, Нового Запоріжжя та Рибного.

Сім атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Воздвижівка, Цвіткове та Новоселівка.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах Степового, Малих Щербаків та Приморського.

Штурмових дій противника не зафіксовано на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

росія за добу втратила близько 1190 військових та десятки артсистем19.08.26, 09:11 • 2930 переглядiв

Антоніна Туманова

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