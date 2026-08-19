росія за добу втратила близько 1190 військових та десятки артсистем

За минулу добу російська армія втратила ще близько 1 190 військових. Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України з 24 лютого 2022 року по 19 серпня 2026 року становлять близько 1 471 160 осіб. Про це у зведенні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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Протягом доби українські військові знищили 2 російські танки, 50 артилерійських систем та 3 реактивні системи залпового вогню. Також знищено 19 наземних роботизованих комплексів, 1 738 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 427 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну одиницю спеціальної техніки.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росія втратила 12 276 танків, 25 162 бойові броньовані машини, 48 205 артилерійських систем, 2 043 РСЗВ та 1 577 засобів протиповітряної оборони. Авіаційні втрати становлять 439 літаків і 354 гелікоптери.

Крім того, російські війська втратили 2 311 наземних роботизованих комплексів, 469 197 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 5 010 крилатих ракет. На морі росія втратила 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

У Генеральному штабі зазначили, що дані уточнюються.

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