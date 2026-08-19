россия за сутки потеряла около 1190 военнослужащих и десятки артсистем

За минувшие сутки российская армия потеряла ещё около 1 190 военнослужащих. Общие боевые потери российских войск в войне против Украины с 24 февраля 2022 года по 19 августа 2026 года составляют около 1 471 160 человек. Об этом в сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

В течение суток украинские военные уничтожили 2 российских танка, 50 артиллерийских систем и 3 реактивные системы залпового огня. Также уничтожены 19 наземных роботизированных комплексов, 1 738 беспилотников оперативно-тактического уровня, 427 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также одна единица специальной техники.

Всего с начала полномасштабного вторжения россия потеряла 12 276 танков, 25 162 боевые бронированные машины, 48 205 артиллерийских систем, 2 043 РСЗО и 1 577 средств противовоздушной обороны. Авиационные потери составляют 439 самолётов и 354 вертолёта.

Кроме того, российские войска потеряли 2 311 наземных роботизированных комплексов, 469 197 БПЛА оперативно-тактического уровня и 5 010 крылатых ракет. На море россия потеряла 35 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки.

В Генеральном штабе отметили, что данные уточняются.

Произошло 192 боевых столкновения, враг запустил более 7 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте