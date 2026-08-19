Произошло 189 боевых столкновений, враг запустил более 6,5 тыс. дронов — Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 189 боевых столкновений. Враг запустил 6,5 тыс. дронов и сбросил 224 управляемые авиабомбы, активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 224 управляемые авиабомбы. Кроме того, привлек для поражения 6564 дрона-камикадзе и осуществил 2260 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях Силы обороны успешно отбили две атаки противника. Кроме того, враг нанес один авиационный удар с применением двух управляемых авиабомб и осуществил 53 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Лимана, Охримовки и Бочкового; два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

Десять попыток захватчиков продвинуться были отбиты на Лиманском направлении в районах Шийковки, Карповки, Новоселовки, Заречного, Дробышево и Лимана; еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 14 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Кривой Луки, Закитного и Николаевки.

Два вражеских штурма зафиксированы на Краматорском направлении в районах Дибровы и Васютинского.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 21 вражеский штурм вблизи Иванополья, Константиновки, Ильиновки, Александро-Шультиного и Новоселовки.

Всего 26 атак осуществил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Ганнивка, Матяшево, Светлое, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Котлино, Удачное, Муравка и Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта и 15 — ранено; уничтожены две артиллерийские системы, четыре единицы автомобильной, одна единица специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 27 укрытий врага. Повреждены три единицы автомобильной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами и 90 укрытий противника. Уничтожены или подавлены 352 беспилотных летательных аппарата различных типов.

Пять атак оккупантов отбили наши защитники на Александровском направлении в районах Воскресенки, Поддубного, Нового Запорожья и Рыбного.

Семь атак оккупантов зафиксировано на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Воздвижевка, Цветковое и Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районах Степового, Малых Щербаков и Приморского.

Штурмовых действий противника не зафиксировано на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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