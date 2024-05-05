за добу ворожа армія 345 разів ударила по 10 населених пунктах Запорізької області
Київ • УНН
За минулу добу ворог 345 разів обстріляв 10 населених пунктів Запорізької області, зокрема 3 авіаудари, 148 безпілотників, 9 ракетних та 185 артилерійських обстрілів, але ніхто з мирних мешканців не постраждав.
За добу противник 345 разів обстріляв 10 населених пунктів Запорізької області. Мирні жителі не постраждали. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
За інформацією, ворожі сили 345 разів ударили 10 населених пунктах Запорізької області.
Відтак, було зафіксовано 3 авіаційні удари по населених пунктах Оріхове та Роботине. На деякі райони області було здійснено атаки за допомогою 148 безпілотних літальних апаратів різної модифікації, зокрема Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Білогір'я та Новодарівка.
Крім того, 9 разів окупанти обстріляли з РСЗВ Гуляйполе, Левадне та Роботине.
Також було здійснено 185 артобстрілів, спрямованих на території Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Верхньої Терси та Павлівки.
Додамо
За добу надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. На щастя, мирні жителі не постраждали.
На окупованій частині Запоріжжя росіяни планують продавати захоплене житло українців - Федоров 29.04.24, 05:31 • 112615 переглядiв