На окупованій частині Запоріжжя росіяни планують продавати захоплене житло українців - Федоров
Київ • УНН
Голова Запорізької ОВА розповів, що росіяни планують незаконно продавати захоплене житло українців на окупованих територіях Запорізької області.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни збираються продавати незаконно відібране житло українців. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Деталі За його словами, окупаційна влада продовжує відбирати квартири та будинки жителів тимчасово захоплених територій, які виїхали.
Федоров підкреслив, що окупанти вже створили реєстр "безхазяйного" житла
Якщо раніше "віджату" нерухомість роздавали гастролерам, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити. Будинки та квартири продаватимуть за пільговими кредитними ставками
Нагадаємо
У Центр національного спротиву заявили, що на окупованих територіях Запорізької області росіяни готуються до масової націоналізації земельних ділянок.
Нова хвиля захоплення житла: окупанти шукають "безхазяйне" житло - Федоров24.03.24, 21:28 • 70055 переглядiв