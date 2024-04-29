На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне собираются продавать незаконно отобранное жилье украинцев. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Детали По его словам, оккупационные власти продолжают отбирать квартиры и дома жителей временно захваченных территорий, которые выехали.

Федоров подчеркнул, что оккупанты уже создали реестр "бесхозного" жилья

Если раньше "отжатую" недвижимость раздавали гастролерам, то теперь оккупационные власти решили на этом заработать. Дома и квартиры будут продавать по льготным кредитным ставкам - рассказал глава Запорожской области.

Напомним

В Центр национального сопротивления заявили, что на оккупированных территориях Запорожской области россияне готовятся к массовой национализации земельных участков.

Новая волна захвата жилья: оккупанты ищут "бесхозное" жилье - Федоров