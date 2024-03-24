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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ivan-fedorov-politykИван Федоров
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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  198845 просмотра

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22 марта 2024, 14:44  •  178205 просмотра

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22 марта 2024, 11:19  •  175347 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172098 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140265 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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18 марта 2024, 18:47  •  429620 просмотра

Новая волна захвата жилья: оккупанты ищут "бесхозное" жилье - Федоров

На временно оккупированных территориях Украины началась новая волна незаконных захватов жилья российскими оккупационными войсками, когда оккупанты силой отбирают квартиры у местных жителей.

Война •   •  9570 просмотра
Новая волна захвата жилья: оккупанты ищут "бесхозное" жилье - Федоров

"Эта неделя дала много результатов": Зеленский рассказал о новых пакетах финансовой и военной помощи от партнеров

На этой неделе Украина получила значительные пакеты финансовой и оборонной поддержки от международных партнеров, включая 5 миллиардов евро от ЕС, транш МВФ в размере 900 миллионов долларов и 2 миллиарда долларов макрофинансирования от Канады, а также новую артиллерию, беспилотники и бронетехнику для обороны.

Война •   •  18308 просмотра
"Эта неделя дала много результатов": Зеленский рассказал о новых пакетах финансовой и военной помощи от партнеров

В Польше объяснили, почему не стали сбивать российскую крылатую ракету

Российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила воздушное пространство Польши вблизи села Осердув в Люблинском воеводстве, но польские военные решили не сбивать ее из-за риска падения обломков на их территорию.

Война •   •  17796 просмотра
В Польше объяснили, почему не стали сбивать российскую крылатую ракету

Последние российские атаки на энергоинфраструктуру нанесли ущерб минимум на 100 миллионов евро - Укрэнерго"

Последние российские атаки на энергетические объекты Украины нанесли ущерб высоковольтному оборудованию "Укрэнерго" минимум на 90-100 миллионов евро, по предварительным оценкам генерального директора компании Владимира Кудрицкого.

Война •   •  20059 просмотра
Последние российские атаки на энергоинфраструктуру нанесли ущерб минимум на 100 миллионов евро - Укрэнерго"

Войска рф атаковали Красногоровку: три человека ранены

российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку в Донецкой области, в результате отдельных артиллерийских и авиаударов были ранены три гражданских лица, в том числе две женщины в возрасте 57 и 64 лет, а также 70-летний мужчина.

Война •   •  19369 просмотра
Войска рф атаковали Красногоровку: три человека ранены

россияне сосредоточили атаки на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб

В течение суток, 24 марта, на фронте состоялось 52 боевых столкновения. Оккупационные войска нанесли 32 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 48 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны. Больше всего попыток прорвать оборону Украины россияне совершили на Новопавловском и Авдеевском направлениях.

Война •   •  20397 просмотра
россияне сосредоточили атаки на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб

Оккупанты 18 раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены жилые дома и инфраструктура

российско-оккупационные войска 18 раз атаковали Днепропетровскую область, используя артиллерию и беспилотники, повредив жилые дома, хозяйственные постройки, частные предприятия, объекты инфраструктуры, магазины, автомобили и линии электропередач, но не вызвав никаких жертв.

Общество •   •  22853 просмотра
Оккупанты 18 раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены жилые дома и инфраструктура

Из-за российского обстрела 22 марта ДТЭК потерял половину генерации электроэнергии - гендиректор Yasno

российская атака на энергосистему Украины 22 марта стала крупнейшей за все время полномасштабного вторжения, повредив объекты генерации и распределения электроэнергии, а процесс восстановления, как ожидается, займет длительное время.

Война •   •  24004 просмотра
Из-за российского обстрела 22 марта ДТЭК потерял половину генерации электроэнергии - гендиректор Yasno

В Одессе возвращают графики отключений света - ДТЭК

Из-за российских обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины, в частности в Одессе и Кривом Роге, вводятся аварийные отключения и графики электроснабжения.

Война •   •  23895 просмотра
В Одессе возвращают графики отключений света - ДТЭК

Кипер рассказал, будет ли пляжный сезон в Одесской области этим летом

Одесская областная государственная администрация планирует открыть пляжный сезон в этом году, если позволят военные и погодные условия, обеспечив безопасные места для оздоровления людей на море, как это было сделано в прошлом году, когда было открыто шесть проверенных пляжей возле приютов.

Война •   •  23862 просмотра
Кипер рассказал, будет ли пляжный сезон в Одесской области этим летом