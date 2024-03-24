Новая волна захвата жилья: оккупанты ищут "бесхозное" жилье - Федоров

На захваченных территориях началась новая волна захвата жилья оккупантами.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях начался новый круг незаконного захвата жилья.

Местное население уже не удивлено новыми обходами.

По информации, приходят "в форме и в штатском", а вопрос остается неизменным: кто проживает в квартире и есть ли свободное жилье в доме.

Представители оккупационных сил признают, что получили от командования задание "обеспечить себя жильем", то есть, найдя пустую квартиру, можно в ней поселиться.

Поэтому они снова начали обходы по многоэтажкам, ища "бесхозное" жилье.

Но бесполезно - квартиры украинцев оккупанты отжимают друг у друга уже по третьему кругу. И остановить эту карусель мародерства могут только ВСУ - заявил Иван Федоров.

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