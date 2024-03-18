Оккупанты проходили к людям и заставляли голосовать: Федоров сделал заявление о "выборах" на ВОТ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  105158 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  106596 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  113957 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  185354 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189319 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186927 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170276 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117681 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129538 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121783 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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Оккупанты проходили к людям и заставляли голосовать: Федоров сделал заявление о "выборах" на ВОТ

На оккупированных россией территориях Украины не было легитимных выборов, оккупанты ходили по домам и заставляли людей голосовать за соответствующего кандидата, заявил глава Запорожской областной военной администрации.

Война •   •  10312 просмотра
Оккупанты проходили к людям и заставляли голосовать: Федоров сделал заявление о "выборах" на ВОТ

На Львовщине двум врачам сообщили о подозрении из-за смерти пострадавшей в ДТП пожилой женщины

80-летняя женщина умерла после того, как врачи во Львовской области не смогли должным образом обследовать и диагностировать ее травмы, полученные в результате автомобильной аварии. Терапевту и хирургу сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении своих обязанностей

Криминал и ЧП •   •  7924 просмотра
На Львовщине двум врачам сообщили о подозрении из-за смерти пострадавшей в ДТП пожилой женщины

10,5 тысяч долларов за решение по делу о смертельном ДТП: будут судить Кропивницкого судью

Судью Кропивницкого апелляционного суда и его сообщника обвинили в вымогательстве и получении взятки в размере 10 500 долларов США за вынесение мягкого приговора по делу о смертельном ДТП.

Криминал и ЧП •   •  8098 просмотра
10,5 тысяч долларов за решение по делу о смертельном ДТП: будут судить Кропивницкого судью

950 человек пострадали от взрывных устройств с начала полномасштабного российского вторжения в Украину

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину от взрывных устройств пострадали 950 человек, зафиксировано 647 инцидентов, связанных со взрывными устройствами, в результате которых 289 человек погибли и 661 получили ранения среди гражданского населения.

Война •   •  10020 просмотра
950 человек пострадали от взрывных устройств с начала полномасштабного российского вторжения в Украину

"Это фейк": посольство Британии опровергло информацию о смерти короля Чарльза III

Посольство Великобритании в Украине официально опровергло распространенную в социальных сетях фейковую новость о якобы смерти короля Чарльза III.

политика •   •  8865 просмотра
"Это фейк": посольство Британии опровергло информацию о смерти короля Чарльза III

В Хмельницкой области акушер-гинекологу сообщили о подозрении из-за смерти младенца

В Хмельницкой области сообщено о подозрении врачу-акушеру-гинекологу за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее смерть новорожденного ребенка.

Криминал и ЧП •   •  8436 просмотра
В Хмельницкой области акушер-гинекологу сообщили о подозрении из-за смерти младенца

В Полтаве пьяный мужчина открыл огонь из автомата

Пьяный 28-летний мужчина устроил стрельбу из автомата в Полтаве, но никто не пострадал; полиция изъяла из его квартиры боеприпасы и оружие и открыла уголовное производство.

Криминал и ЧП •   •  8907 просмотра
В Полтаве пьяный мужчина открыл огонь из автомата

Как противотанкисты останавливают бронированные атаки оккупантов: в ДШВ показали фото

Украинское противотанковое ракетное подразделение своими точными ударами уничтожает колонны вражеской техники, меняя ситуацию на поле боя.

Война •   •  14897 просмотра
Как противотанкисты останавливают бронированные атаки оккупантов: в ДШВ показали фото

Украинские бадминтонисты завоевали серебро на международном турнире в Нидерландах

Украинские бадминтонисты Алексей Титов и Евгения Кантемир завоевали серебряную медаль в смешанном парном разряде на FZ FORZA Dutch International 2024.

спорт •   •  12879 просмотра
Украинские бадминтонисты завоевали серебро на международном турнире в Нидерландах

"Хостел" для уклонистов: возле границы в доме пряталось 12 мужчин

12 мужчин скрывались в заброшенном здании возле реки Днестр, планируя нелегально пересечь границу в соседнюю страну на лодке.

Общество •   •  14666 просмотра
"Хостел" для уклонистов: возле границы в доме пряталось 12 мужчин