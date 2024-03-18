Оккупанты проходили к людям и заставляли голосовать: Федоров сделал заявление о "выборах" на ВОТ

Выборов на временно оккупированных территориях в том смысле, в котором мы привыкли, их не происходило. Оккупанты проходили к людям и заставляли голосовать за соответствующего кандидата. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Мы все с вами осознаем, что выборов на временно оккупированных территориях в том смысле, в котором мы с вами привыкли, их не происходило. Ничего даже похожего на то, что мы с вами называем выборы не было. Последний месяц враг проводил на временно оккупированной территории фарс, который они называли выборами. Прежде всего враг пытался за этот месяц добраться до каждого человека, проживающих на ВОТ. Приходили в квартиру военные с какими-то непонятными списками, заставляли ставить свой голос. Конечно показывали за кого голосовать", - сказал Федоров.

Он добавил, что вчера пропагандисты заявили, что явка на выборы составила 85% избирателей, но "ни один человек не понимает откуда эти 85%, кто эти люди, кто проголосовал, не понимаем мы и, конечно, не понимают наши международные партнеры".

"Конечно основной состав людей, которые голосовали - это 90% "гастролеров", или военных, которые приехали на временно оккупированную территорию. Месяц назад началось вроде бы голосование и оно даже происходило на военных позициях, на военных базах. Мы точно понимаем, что наши жители не голосовали за это. И кто те люди, которые голосовали, совсем не понятно", - добавил Федоров.

Напомним

В Министерстве иностранных дел Франции осудили проведение выборов президента рф на оккупированных территориях Украины и сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, а также в Приднестровском регионе Республики Молдова.