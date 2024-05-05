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за сутки вражеская армия 345 раз ударила по 10 населенным пунктам Запорожской области
рф обстреляла частный сектор Харькова: вспыхнули пожары; пострадали 5 человек, среди них ребенок
За сутки россияне потеряли 860 военнослужащих
Враг ударил по Херсонщине: один человек ранен; повреждены дома, учебное заведение и авто
Днепропетровщина: во время ночной атаки рф нанесла значительные инфраструктурные повреждения, жертв нет
Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 вражеских БпЛА
рф обстреляла Очаков в Николаевской области: пострадавших нет
За сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 69 авиационных атак, 74 залповых обстрела
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за сутки вражеская армия 345 раз ударила по 10 населенным пунктам Запорожской области
За минувшие сутки враг 345 раз обстрелял 10 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 3 авиаудара, 148 беспилотников, 9 ракетных и 185 артиллерийских обстрелов, но никто из мирных жителей не пострадал.
рф обстреляла частный сектор Харькова: вспыхнули пожары; пострадали 5 человек, среди них ребенок
Вражеская армия обстреляла жилые районы Харькова с беспилотника, повредив здания, вызвав пожары и ранив 5 человек, в том числе ребенка.
За сутки россияне потеряли 860 военнослужащих
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 860 военнослужащих.
Враг ударил по Херсонщине: один человек ранен; повреждены дома, учебное заведение и авто
В Херсонской области российские войска нанесли авиаудары и обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые дома, школу и автомобиль, в результате чего один человек получил ранения.
Днепропетровщина: во время ночной атаки рф нанесла значительные инфраструктурные повреждения, жертв нет
В результате вражеских обстрелов в Днепропетровской области повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажный дом, 2 автомобиля, магазин, 2 предприятия, рекреационный пункт и частный дом, но жертв среди гражданского населения нет.
Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 вражеских БпЛА
23 ударных беспилотника были уничтожены в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях во время нападения рф на Украину прошлой ночью.
рф обстреляла Очаков в Николаевской области: пострадавших нет
Прошлой ночью враг трижды обстрелял из артиллерии город Очаков Николаевской области, но обошлось без жертв.
За сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 69 авиационных атак, 74 залповых обстрела
За минувшие сутки рф осуществила 5 ракетных, 69 авиационных ударов и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
На Киевщине: Volkswagen совершил наезд на велосипедиста, пострадавший госпитализирован с переломом черепа
В селе Колонщина Киевской области 49-летний водитель на автомобиле Volkswagen сбил 42-летнего велосипедиста, в результате чего велосипедист был госпитализирован с травмами головы и переломом черепа.
В Австралии полиция застрелила подростка
16-летний парень был застрелен полицией в Перте, Австралия, после того, как он напал с ножом на мужчину на парковке строительного магазина.