за сутки вражеская армия 345 раз ударила по 10 населенным пунктам Запорожской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  172171 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  170611 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  172553 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  151026 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  111166 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127822 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125950 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119641 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115341 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102154 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 12:29  •  370485 просмотра

за сутки вражеская армия 345 раз ударила по 10 населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки враг 345 раз обстрелял 10 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 3 авиаудара, 148 беспилотников, 9 ракетных и 185 артиллерийских обстрелов, но никто из мирных жителей не пострадал.

Общество •   •  1972 просмотра
за сутки вражеская армия 345 раз ударила по 10 населенным пунктам Запорожской области

рф обстреляла частный сектор Харькова: вспыхнули пожары; пострадали 5 человек, среди них ребенок

Вражеская армия обстреляла жилые районы Харькова с беспилотника, повредив здания, вызвав пожары и ранив 5 человек, в том числе ребенка.

Общество •   •  3554 просмотра
рф обстреляла частный сектор Харькова: вспыхнули пожары; пострадали 5 человек, среди них ребенок

За сутки россияне потеряли 860 военнослужащих

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 860 военнослужащих.

Война •   •  5801 просмотра
За сутки россияне потеряли 860 военнослужащих

Враг ударил по Херсонщине: один человек ранен; повреждены дома, учебное заведение и авто

В Херсонской области российские войска нанесли авиаудары и обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые дома, школу и автомобиль, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  6508 просмотра
Враг ударил по Херсонщине: один человек ранен; повреждены дома, учебное заведение и авто

Днепропетровщина: во время ночной атаки рф нанесла значительные инфраструктурные повреждения, жертв нет

В результате вражеских обстрелов в Днепропетровской области повреждены объекты инфраструктуры, многоэтажный дом, 2 автомобиля, магазин, 2 предприятия, рекреационный пункт и частный дом, но жертв среди гражданского населения нет.

Общество •   •  8199 просмотра
Днепропетровщина: во время ночной атаки рф нанесла значительные инфраструктурные повреждения, жертв нет

Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 вражеских БпЛА

23 ударных беспилотника были уничтожены в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях во время нападения рф на Украину прошлой ночью.

Война •   •  11632 просмотра
Ночью ПВО уничтожила 23 из 24 вражеских БпЛА

рф обстреляла Очаков в Николаевской области: пострадавших нет

Прошлой ночью враг трижды обстрелял из артиллерии город Очаков Николаевской области, но обошлось без жертв.

Общество •   •  9876 просмотра
рф обстреляла Очаков в Николаевской области: пострадавших нет

За сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 69 авиационных атак, 74 залповых обстрела

За минувшие сутки рф осуществила 5 ракетных, 69 авиационных ударов и 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  10346 просмотра
За сутки рф нанесла 5 ракетных ударов, 69 авиационных атак, 74 залповых обстрела

На Киевщине: Volkswagen совершил наезд на велосипедиста, пострадавший госпитализирован с переломом черепа

В селе Колонщина Киевской области 49-летний водитель на автомобиле Volkswagen сбил 42-летнего велосипедиста, в результате чего велосипедист был госпитализирован с травмами головы и переломом черепа.

Здоровье •   •  9907 просмотра
На Киевщине: Volkswagen совершил наезд на велосипедиста, пострадавший госпитализирован с переломом черепа

В Австралии полиция застрелила подростка

16-летний парень был застрелен полицией в Перте, Австралия, после того, как он напал с ножом на мужчину на парковке строительного магазина.

Общество •   •  12166 просмотра
В Австралии полиция застрелила подростка