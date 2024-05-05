за сутки вражеская армия 345 раз ударила по 10 населенным пунктам Запорожской области

За сутки противник 345 раз обстрелял 10 населенных пунктов Запорожской области. Мирные жители не пострадали. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По информации, вражеские силы 345 раз ударили по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Следовательно, было зафиксировано 3 авиационных удара по населенным пунктам Орехово и Роботино. На некоторые районы области были осуществлены атаки с помощью 148 беспилотных летательных аппаратов различной модификации, в частности Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Белогорье и Новодаровка.

Кроме того, 9 раз оккупанты обстреляли из РСЗО Гуляйполе, Левадное и Работино.

Также было осуществлено 185 артобстрелов, направленных на территории Гуляйполя, Новоандреевки, Новодаровки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного, Малиновки, Верхней Терсы и Павловки.

Добавим

За сутки поступило 6 сообщений о разрушении жилья. К счастью, мирные жители не пострадали.

На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров